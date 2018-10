La dècima edició de la Fira de les associacions arriba a Alzira

Connect on Linked in

“Viu la plaça” reunix vora 30 associacions

Activitats per als joves a la plaça Major

El proper dissabte 3 de novembre la plaça Major d’Alzira acull la dècima edició de Viu la Plaça, una fira que reunix 27 associacions alzirenyes.

La Regidoria de Joventut junt amb el Consell de Juventut d’Alzira han preparat esta trobada que comptarà amb estands informatius de les associacions, col·lectius juvenils i entitats d’Alzira, jocs, tallers, balls i danses, exhibicions, actuacions i molt més.

El regidor de Juventut, Albert Furió, ha declarat: “Volem donar impuls a activitats que fomenten l’associacionisme, especialment juvenil. Estem satisfets per la creixent participació, que s’incrementa en cada edició celebrada. Enguany per tercer any consecutiu oferim activitats de multiaventura que en les passades edicions van resultar molt exitoses”.

Més de 25 activitats diferents agrupades per temàtiques: Tallers i estands, Activitats i Exhibicions, Multiaventura Urbana, Trobada d’artistes i Concurs de Xarangues.

Consulta ací la programació completa

TALLERS I ESTANDS: Des de les 10.30 del matí fins les 14.00 h jocs de rol i de taula, manualitats amb material reciclat, alfabet búlgar, xapes, pintacares, màscares, marcapàgines, degustació de te, batucada…

ACTIVITATS: A partir de les 10.30 h: danses valencianes, exhibició de percussió, ball i folklore búlgar, dinàmica de rol, master class Happening…

TROBADA D’ARTISTES I ART A LA PLAÇA, fins a les 14.00 h. Inscripcions: a partir de les 10.00 h a l’estand de Associació Cultural d’Artistes Plàstics i Visuals d’Alzira i Comarca. Mostra de les obres a l’estand de l’associació durant el matí.

MULTIAVENTURA I ZONA D’OCI: des de les 10.00 del matí fins a les 14.00 h; Tirolina, Rocòdrom, Granera Humana, Àrea Recreativa i Futbol Parc. Hi pots participar directament, si tens 18 anys o més, o amb autorització del pare/mare o tutor, si eres menor d’edat.Per a inscripcions i autoritzacions passa pel Centre d’Informació Juvenil, c/ Escoles Pies, 4, 1a planta. Activitat gratuïta!!

CONCURS DE XARANGES: a partir de les onze de la nit es podrà vore el concurs de xarangues. Inscripcions: Consell de la Joventut d’Alzira. conselljoventutalzira@live.com Pl. Casassús, 4. 46600 Alzira. 96 245 93 33 / 629 933 913

Col·lectius participants

ADAFIR (ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA Y FATIGA CRÓNICA DE LA RIBERA)

ADISPAC (ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ALZIRA Y COMARCA)

AFARADEM (ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ALLEGADOS RIBERA ALTA PARA LOS DERECHOS DEL ENFERMO MENTAL)

AMNISTIA INTERNACIONAL LA RIBERA

ASARI (ASOCIACIÓN SÍNDROME DE ASPERGER)

ASSOCIACIÓ CULTURAL D’ARTISTES PLÀSTICS I VISUALS D’ALZIRA I COMARCA

ASOCIACIÓN CULTURAL BÚLGARA DE ALZIRA Y COMARCA

ASSOCIACIÓ CULTURAL LÚDICA D’ALZIRA COMBOIA’T

CÁRITAS INTERPARROQUIAL

CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL D’ALZIRA

CLUB ALZIRA FUTBOL SALA

CONSELL DE LA JOVENTUT D’ALZIRA

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

DAHAK LA RIBERA. AJUDA AL POBLE SAHRAUÍ

EL NORTE PERDIDO

FUNDACIÓN CEPAIM, CONVIVENCIA Y COHESIÓN SOCIAL

GRUP DE DANSES

GRUP DE DEBAT PER LA IGUALTAT

JOVES D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

JOVES PV – COMPROMÍS

JOVES SOCIALISTES ALZIRA

LACUA, PROTECTORA D’ANIMALS

LA RIBERA EN BICI-ECOLOGISTES EN ACCIÓ

NOVES GENERACIONS DEL PARTIT POPULAR D’ALZIRA

RESCATALZIRA

SOCIETAT MUSICAL D’ALZIRA

UD ALZIRA (UNIÓN DEPORTIVA ALZIRA)