La Declaració del Xúquer compta ja amb el suport de 28 Ajuntaments de La Ribera

Exigeixen la recuperació integral del Xúquer i l’Albufera oposant-se a qualsevol nou transvasament.

Fins al moment han sigut 28 els Ajuntaments de La Ribera els que han aprovat mocions adherint-se a la Declaració del Xúquer.

Els Ajuntaments que han aprovat la declaració, en la majoria dels casos per unanimitat, representen a 250.000 habitants i entre ells estan els més importants de la comarca.

La Declaració de la Mesa del Xúquer es va aprovar el passat 28 d’abril a Alzira per la Mesa del Xúquer composta per entitats ecologistes, regants, ajuntaments, sindicats, partits polítics, organitzacions agràries i societat civil.

La Declaració denúncia la situació del Xúquer, que és un riu sobreexplotat, amb uns cabals ambientals insuficients, tant per al mateix riu, com per a l’Albufera a la qual alimenta. Un riu sotmés a episodis recurrents de sequera. A més, destaca també que, el canvi climàtic, que ja ha provocat una important reducció de les precipitacions en la seua conca, agreuja el deteriorament del riu i els aqüífers.

Malgrat la situació, la declaració argumenta que el lobby d’aigua d’Alacant continua exigint, l’aigua del Xúquer, demanant un nou transvasament del Xúquer des d’Antella o des de Cortes de Pallàs.

A més, la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó, vol firmar un conveni amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, al marge de les normes d’explotació del Xúquer. Destaquen que, independentment de l’estat del riu de l’existència o no de sobrants, el que vulneraria les condicions imposades per la Unió Europea per al finançament del transvasament.