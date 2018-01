Del Tros al Plat’ 2018 arranca amb el I Concurs Valencià de la Tòfona

Connect on Linked in

L’objectiu és promoure la cuina creativa, tradicional i d’autor al voltant de la tòfona

El programa gastronòmic del Patronat de turisme de València ‘Del Tros al Plat’ ha encetat 2018 amb la celebració del I Concurs Gastronòmic Valencià de la Tòfona.

El certamen ha sigut convocat per l’Ajuntament d’Andilla amb la col·laboració de València Turisme i Generalitat Valenciana.

Entre els seus objectius, promocionar el turisme d’interior i promoure la cuina creativa tradicional i d’autor entorn de la tòfona.

El concurs ha tingut lloc en l’edifici Veles e Vents de La Marina on han participat sis concursants triats entre més de 30 inscrits, procedents del sector professional de la gastronomia i l’hostaleria de tota Espanya.

En un temps de 7 minuts, han tingut que elaborar i emplatar les seues creacions per presentar-les a un jurat al que no li ha semblat fàcil l’elecció del guanyador per l’alta competitivitat dels plats.

El restaurant Masia La Torre de Mora de Rubielos s’ha proclamat guanyador d’aquest I Concurs Gastronòmic Valencià de la Tòfona, per la seua Crema de ceba i tòfona amb rovell d’ou confitat i creïlla.