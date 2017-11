“Del tros al plat” arriba a les comarques per a reivindicar el territori valencià amb la unió de productors, cuiners i mercats

Pilar Moncho presenta el dimarts, 14 de novembre, el projecte turístic centrat en la qualitat dels productes autòctons i la singularitat de la seua elaboració fins a portar-los a la taula com a plats genuïns en un territori únic

10/11/2017.La vicepresidenta del Patronat de Turisme de València i diputada de Turisme de la Diputació de València, Pilar Moncho, presenta el nou projecte turístic de València Turisme “Del Tros al Plat als Comarques dimarts vinent, 14 de novembre, a les 10:00 en l’espai #visitvalènciacomarques instal·lat en La Marina de València.

Després de l’organització de diversos esdeveniments en el cap-i-casal, “Del tros al plat”, arribarà a les comarques valencianes del 17 al 26 de novembre per a reivindicar el territori valencià com a destinació turística excel·lent i com “el camí més curt a la felicitat” del visitant, a través de plats genuïns elaborats amb productes autòctons extrets de la terra i del mar

La dieta mediterrània és una de les grans bondats del nostre territori i entorn d’ella i a l’excel·lència i singularitat de la cuina valenciana s’ha dissenyat un relat que servirà de reclam en la promoció i comercialització turística del territori valencià.

A la presentació de “Del tros al plat als comarques” assistiran representants de la cadena de valor que configura el projecte com a agricultors i cuiners de prestigi com Javier de Andrés i Manuel Alonso.