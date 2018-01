Cullera trasllada als visitants de Fitur la seua gran oferta turística

Connect on Linked in

Un dels principals objectius de Cullera per als pròxims anys és internacionalitzar el seu turisme

Cullera ha participat en la 38 edició de Fitur, la Fira Internacional de Turisme més important. Un dels seus principals objectius, tal com ha explicat l’alcalde de la Ciutat Jordi Mayor, és internacionalitzar el seu turisme a través de diferents campanyes.

Pel que fa al seu producte turístic, l’alcalde ha destacat que Cullera ha anat transformant i adaptant les seues ofertes a les diferents necessitats dels turistes.

Un dels seus grans potencials, el castell de la ciutat que en els darrers anys ha vist com s’incrementaven el nombre de visites. Una fortalesa adaptada a què la gent conega part de la història de La Ribera.

Per altra banda, les seues platges.

Mayor ens explicava que per tal que siguen un dels seus potencials pel que fa al turisme, treballen intensament per mantenir-les com cal.

Per tal d’aconseguir, en definitiva que siguen platges d’excel·lència.

Per últim, l’alcalde també ha volgut llançar diverses reivindicacions. Demana a les diferents administracions més implicació pel que fa a les subvencions i ajudes.

Així, Cullera, amb la seua participació a Fitur, apropa al llarg d’aquests dies el seu catàleg turístic als visitants de la fira més important pel que fa al turisme.