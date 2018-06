Demà dissabte 2 de juny se celebra la 31 edició del Cros Escolar d’Atletisme a Alzira

Print This Post

Alzira, 1 de juny de 2018.- La Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar acull demà dissabte 2 de juny el 31 Cros Escolar d’Atletisme, de 9 a 13 hores.

La citada prova esportiva està dirigida a tots els xiquets i les xiquetes de qualsevol col·legi d’Alzira. Les categories participants són infantils, alevins, benjamins femenins, benjamins masculins, prebenjamins femenins i prebenjamins masculins. Tots els xiquets/es podran disfrutar de les millores que presenta la ciutat esportiva en tots els seus espais.

La regidora d’Esports, Aida Ginestar, ha destacat que “la Ciutat Esportiva acull moltes competicions dirigides als escolars d’Alzira i el que tenim este dissabte és una bona oportunitat per a vore el treball dels més menuts dins de la disciplina de l’atletisme. Tenim unes molt bones instal·lacions esportives que sempre intentem millorar, ampliant els seus serveis, perquè es practique i fomente l’esport des de l’escola ja que són molts els seus beneficis”.

La pràctica de l’esport en edat escolar implica múltiples beneficis per als nostres xiquets/es i els nostres joves:

1.- Contribuïx al manteniment d’un bon estat general de salut i ajuda a estar bé, sentir-se sa i tindre vitalitat, de manera que facilita el bon funcionament dels diferents òrgans i sistemes del cos. Amb la seua pràctica habitual s’entrena el cor, el sistema respiratori, ossi i sanguini i s’afavorix el manteniment d’un bon estat d’ànim, més fort per a afrontar els problemes i contratemps del dia a dia.

2.- Ajuda a previndre el sobrepés i l’obesitat, també en el cas dels xiquets i dels adolescents. Es considera fonamental evitar el sedentarisme i fomentar la realització dels trajectes curts, caminant o passejant.

3.- Ajuda a descansar i aconseguir una millor qualitat del somni. Afavorix la relaxació i la descàrrega de la tensió i nervis que sovint acumulen entre setmana, tant els adults com els xiquets i els adolescents.

4.- Els xiquets a través de l’esport poden adonar-se del valor i de les recompenses de l’esforç continu i de l’entrenament a mitjan i llarg termini.

5.- Aprenen que aconseguir objectius requerix una etapa d’aprenentatge, sacrificis i esforç, i se’ls ajuda a entendre que no tot és immediat ni fàcil d’aconseguir. Aprenen també que hi ha batalles que es perden, i cal ser forts per a poder afrontar-ho i coneixen de primera mà el bon sabor dels triomfs aconseguits. És una manera d’ajudar els xiquets que tenen poca tolerància a la frustració.

6.- Fer esport pot ser un canal més per a millorar l’autoestima de xiquets i adolescents que pel seu cos poden tenir problemes d’integració, per sentir-se massa alts o baixos, o grossos o prims.