Demà ixen a la venda les entrades del XXX Encontre de Teatre a l’Estiu

Alzira, 14 de juny del 2018.– Demà, divendres 15 de juny, a partir de les 9 hores, ixen a la venda les entrades del XXX Encontre de Teatre a l’Estiu que se celebra, a Alzira, del 26 al 30 de juny.

Les entrades es poden comprar a la taquilla del Gran Teatre, dimarts i dijous de 19.30 a 21 hores. També en www.instanticket.es, les 24 hores i al telèfon 902 444 300 de 8 a 23 hores. A més, el mateix dia de la representació es poden comprar, des d’una hora abans de l’espectacle.

La regidora de Cultura, Aida Ginestar, ha destacat: “Un any més hem programat l’Encontre de Teatre a l’Estiu que tant d’èxit té, any rere any. Demà ixen a la venda les entrades de tots els espectacles que van dirigits a públic de totes les edats. Hem combinat teatre familiar, còmic i d’humor, amb tallers dirigits els més menuts i d’integració social. Creiem que el cartell previst és molt bo i, de segur, que la gent respon tant be com sempre”.

XXX Encontre de Teatre a l’Estiu

Dimarts 26 de juny

19 hores. Casa de la Cultura.

Mostra Fi de Curs 2017/2018 del taller de Teatre de la Casa de la Cultura impartit per Rosana Mira.

Dimecres 27 de juny

11 a 13 hores. Casa de la Cultura.

Taller de Teatre i expressió emocional per a xiquetes i xiquets.

Impartit per Rosana Mira. Grup reduït de 12 participants.

Inscripció gratuïta en la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira (962459274 – granteatre@alzira.es).

19 hores. Casa de la Cultura.

Teatre Familiar.

Mira Rosana Proyectos Teatrales presenta “El riu plorós”.

Especial xiquetes i xiquets de 1 a 3 anys i públic familiar. Durada de 40 min. Aforament limitat. Entrada única de 3 €.

21 hores. Gran Teatre.

Teatre a prop.

Alarcón&Cornelles presenten “Desde el Infierno”

Espectacle en castellà. Durada de 75 min. Aforament reduït.

Entrada: 8 € (reduïda: 6 €)

Dijous 28 de juny

10.30 a 13.30 hores. Casa de la Cultura.

Taller de Teatre per la integració social.

Impartit per José Carlos Soto (Proyecto Marsupio – Teatro Reforma).

Curs destinat a persones amb dificultats d’expressió emocional, social i relacions en general, i/o persones acompanyants, i persones amb familiars d’estes necessitats.

Edat recomanada a partir de 10 anys. Més informació i inscripcions: (teatroreforma@proyectomarsupio.com, granteatre@alzira.es i al 962459274)

Mostra del resultat del taller: dijous 28 de juny a les 19 hores, en l’Auditori de la Casa de la Cultura (entrada lliure)

21 hores. Gran Teatre.

Teatre a Prop. Compañía Viridiana Teatro (Aragón), “Amor Oscuro” (Sonetos)

Durada de 55 min. Espectacle en castellà. Aforament limitat.

Entrada: 8 € (reduïda: 6 €)

Divendres 29 de juny de 2018

19 hores. Claustre de la Casa de la Cultura

Teatre Familiar.

El Ball de San Vito presenta “Sopa de Pedres”.

Espectacle còmic basat en tres contes tradicionals. Amb titelles, cançons i música en directe.

Durada de 60 min. Espectacle musical en valencià.Entrada lliure.

21 hores. Gran Teatre.

Lapso Producciones presenta “Clásicos Excéntricos”

Espectacle de Clown amb música en directe.

Entrada: 8 € (reduïda: 6 €)

23.30 hores. Claustre de la Casa de la Cultura.

Nits a la Fresca.

Patricia Espejo i Patricia Sornosa, presenten “Las putas amas (de casa)”

Espectacle en castellà. Aforament limitat. Entrada lliure.

Disabte 30 de juny

21 hores. Gran Teatre.

Producciones Mamarias i Eugeni Alemany presenten “No estem Bé!?”

Espectacle d’humor dels actors i còmics valencians Maria Juan i Eugeni Alemany.

Espectacle en valencià.

Entrada: 8 € (reduïda: 6 €)

23.30 hores. Claustre Casa de la Cultura.

Nits a la Fresca.

Comedy Plan presenta Txabi Franquesa y Rafa Alarcón

Aforament limitat. Entrada lliure.