La Denominació d’Origen Kaki Ribera del Xúquer celebra el seu XX aniversari.

L’Alcúdia ha sigut l’escenari triat pels responsables del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Kaki Ribera del Xúquer per a la celebració de l’acte de presentació de la nova campanya i de la celebració del XX aniversari de la seua creació.

Un esdeveniment en el qual s’han donat cita totes les cooperatives, persones i institucions que durant aquests anys han estat treballant perquè una fruita pràcticament desconeguda siga una que gaudeix d’un major creixement de consum dels últims anys, encara que la comarca haja patit en els últims mesos inclemències meteorològiques que han afectat greument la producció d’aquest any.

L’acte ha comptat amb una àmplia representació institucional. Entre els assistents, la consellera d’Agricultura, Elena Cebrián. La màxima responsable de l’àmbit agroalimentari del govern autonòmic i les principals autoritats de la zona han posat de manifest, la importància que té per a tota la regió l’aposta per la producció de qualitat diferenciada.

Assegurant que els kakis de la marca Persimon de la DO Ribera del Xúquer són un referent.

Aquest esdeveniment de celebració dels XX anys d’història de la Denominació d’Origen Ribera del Xúquer ha servit, a més, per compartir amb els assistents la completa agenda d’activitats programades per convertir aquesta commemoració en una oportunitat per donar a conéixer tant al Kaki Persimon com a la DO al gran públic.