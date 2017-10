El departament de Medi ambient i Urbanisme aposta per guanyar espai per a dipositar les cendres en l’ampliació del cementeri

L’Ajuntament construeix 248 nínxols i finalitza la urbanització del cementeri d’Algemesí

L’Ajuntament d’Algemesí ha dut a terme la construcció de 248 nínxols en el cementeri municipal. El treball s’ha complementat amb la urbanització definitiva de l’espai d’aquesta instal•lació que encara no s’havia dut a terme.

El consistori ha invertit un total de 346.000 euros en aquestes obres. De total 290.000 euros s’han destinat a la construcció de nínxols i 56.000 a la urbanització pendent del recinte.

Des del departament de Medi ambient i Urbanisme s’ha dut a terme un projecte per a la futura ampliació del cementeri basat a adaptar-se als nous temps i altres formes de ritus funeraris que s’imposen en els últims temps. L’ampliació del cementeri es farà cap al nord del recinte i ja es treballa en l’expropiació dels terrenys.

La novetat serà apostar per un canvi de model per a dignificar i donar un major protagonisme a les zones destinades a acollir les cendres. El projecte d’ampliació del cementeri aposta per la construcció de forma equilibrada de nous nínxols, però també el mateix nombre d’espais on dipositar les cendres donada l’evolució de les tendències.

A més, el projecte preveu la construcció de dues zones més on poder dipositar les cendres dins d’un ambient natural. Serien el bosc de la memòria i el jardí de la llibertat, dos espais enjardinats per a poder deixar les cendres dels difunts.

El regidor de Medi ambient i Urbanisme, Pau Montalvà, ha destacat la necessitat “d’ajustar els projectes de previsió de futur a la realitat de la societat, d’ací l’aposta pels espais naturals oberts on dipositar les cendres”.

Amb tot açò es podria complementar amb la construcció d’un crematori, un aspecte encara en fase d’estudi.