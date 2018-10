El Departament de Salut de la Ribera vacuna a més de 15.000 persones contra la grip en els primers dies de la campanya

Print This Post

Els alts nivells de vacunació estan sent possibles a la implicació i treball desenvolupat, principalment, pels professionals d’Infermeria d’Atenció Primària

El Departament de Salut de la Ribera ha vacunat 15.422 persones enfront de la grip en els primers nou dies de la campanya de vacunació.

Això ha suposat vacunar ja al 25,73% dels majors de 64 anys, el grup de risc més important on està recomanada la vacunació contra la grip.

Estos alts nivells de vacunació, que en zones bàsiques com Algemesí i Carcaixent supera el 30% dels majors de 64 anys ja vacunats, són fruit de les actuacions que el Departament de Salut de la Ribera ha realitzat per difondre la campanya de vacunació i fer-la accessible als grups de risc de la comarca, així com a la implicació i treball desenvolupat, principalment, pels professionals d’Infermeria d’Atenció Primària.

En este sentit, cal recordar que el Departament de Salut ha enviat 51.000 cartes personalitzades a les persones majors de 64 anys, oferint-los data i hora per vacunar-se en el seu centre de salut. D’esta manera, s’evita als pacients cues i esperes innecessàries i s’agilitza la feina dels professionals sanitaris.

Si un ciutadà inclòs en un dels grups de risc on és recomanable la vacunació no rep la seua carta personalitzada, només ha d’acudir al seu centre de salut amb la seva targeta SIP per sol·licitar la vacunació.

Grups de risc

El Departament de Salut de la Ribera compta amb una provisió inicial de 47.700 dosi de vacuna remeses des de Salut Pública, per a la campanya de vacunació 2018-2019.

Cal recordar que la vacunació enfront de la grip està recomanada, a més d’en persones majors de 64 anys, en malalts crònics cardiovasculars o respiratoris, malalts renals, immunodeprimits, diabètics o amb obesitat mòrbida.

Així mateix, s’inclouen entre els grups de risc a les dones embarassades, treballadors sociosanitaris, persones que tenen cura d’altres que pertanyen a algun grup de risc, i xiquets i adolescents, d’entre 6 mesos a 18 anys, que reben tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye, així com als membres de forces i cossos de seguretat, entre d’altres.