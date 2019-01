Detingudes dos persones pels danys a 20 vehicles en la zona del carrer Sant Eduard de Paiporta

Print This Post

Dos persones han estat identificades per la Policia Local de Paiporta i detingudes per la Guàrdia Civil com a presumptes resposables de danys en 20 vehicles, especialment en espills retrovisors i altres elements externs dels cotxes, registrats la passada setmana a la zona del carrer Sant Eduard.

L’avís de matinada d’una veïna va alertar a la Policia Local, que es va desplaçar a la zona i va localitzar dos individus prop del lloc dels fets. Agents del cos policial varen procedir a la seua identificació i posaren les seues investigacions en coneixement de la Guàrdia Civil, que va procedir a la seua detenció dies després. Posteriorment, aquestes dos persones varen reconéixer ser les responsables dels fets succeïts dies abans.

Les investigacions conjuntes de la Policia Local i la Guàrdia Civil, sumades a la vintena de denúncies presentades pels propietaris i propietàries dels vehicles atacats, s’han posat a disposició de la justícia per a que actue en conseqüència. El més probable és que els responsables dels danys siguen condemnats a fer-se càrrec del cost de les reparacions, a més d’haver de realitzar treballs en benefici de la comunitat, tot i que la resolució està ara en mans dels jutjats.

La regidora de Policia, Beatriz Jiménez, ha valorat “molt positivament” l’actuació dels i les policies locals de Paiporta. “Vull felicitar-los per la resolució d’aquest cas, tant a la Policia Local com a la Guàrdia Civil, perquè tenen un paper decisiu en fer de Paiporta un poble més segur i tranquil”, ha afegit Jiménez.

Cal recordar que agents de la Policia Local varen identificar fa sols unes setmanes a un grup de quatre menors que es trobaven en possessió de més de 50 quilos de material pirotècnic robat d’un magatzem proper a Paiporta.