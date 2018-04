Dia gran al Mareny de Barraquetes amb la celebració en honor a la patrona

Connect on Linked in

Els festers i festeres de 2018 visqueren un dels actes més importants de les Festes Majors.

El Mareny de Barraquetes ha celebrat la processó en honor a la patrona, a la Mare de Déu del Roser, a partir de les set va començar la recollida dels festers i les festeres de 2018. En cercavila, i acompanyats per la xaranga de Favara, els Desseguidats, es dirigiren fins a la casa consistorial, on els esperaven les autoritats municipals per sumar-se a aquesta.

El Mareny encarava així la recta final de les seues Festes Majors, les quals han destacat un any més per l’elevada participació.

Les autoritats municipals, així com autoritats convidades, acompanyaren els festers i les festeres fins a la porta de l’església, on van ser rebuts amb aplaudiments per la resta de veïns del poble.

Sens dubte, aquest acte és un dels més emocionants per a ells i elles.

La Verge del Roser va eixir del temple parroquial, i es així, com s’iniciava la processó pel Mareny de Barraquetes. La imatge va estar acompanyada un any més per un gran nombre de veïns i veïnes.

En finalitzar la processó és tradició dona a conéixer els festers del pròxim any. En aquesta ocasió no s’ha presentat grup d’amics per ostentar aquest càrrec i per tant serà l’Ajuntament qui assumirà l’organització de les festes per a 2019.