En el Dia Mundial de la Bicicleta, cada vegada són més els joves que opten per este mitjà de transport

També es reivindica els drets dels ciclistes

Però, perquè se celebra hui? Va ser el 19 d’abril de 1943 quan, el químic suís, Albert Hofman, conegut com el “pare del LSD” va tornar a casa després d’haver pres al·lucinògens amb tota una sèrie d’estranyes sensacions que, anys després, ell mateix ho va narrar a la seua autobiografia.

Un dia en què, en concret, la ciutat de València, també vol fomentar un major ús d’este mitjà de transport tan saludable per a les persones

Per anar a classe o a treballar igual que també per a desconnectar de la rutina, qualsevol excusa és bona per a utilitzar la bicicleta.

Un mitjà de transport que, a banda dels grans beneficis que té per a la salut i, també, perquè no contamina, la bicicleta és còmoda i fàcil d’utilitzar a banda de ser més econòmica que la resta de vehicles. I, per això, cada vegada, són més els joves que opten per ella.

Des de fa més d’ un any que, des de l’Ajuntament de València han apostat per fomentar el seu ús, després de realitzar l’anell ciclista que engloba tota la ciutat amb el carril bici.

Un dia perfecte per a optar per este vehicle i fomentar la mobilitat sostenible per tota la ciutat.