Dia Mundial Sense Alcohol

La Unitat de Conductes Addictives del Departament de Salut de la Ribera, integrada dins de l’Equip de Salut Mental, ha atés un total de 172 persones durant l’any 2017 per problemes relacionats amb el consum d’alcohol.

Esta xifra representa el 44,7% de les demandes totals de tractament realitzades a la UCA l’any passat, sent, per tant, l’alcohol sol o en combinació amb altres drogues, la substància principal per la qual els pacients han acudit a la Unitat.

Del total de pacients vistos per problemes amb l’alcohol a la UCA el 2017, al 32,5% dels casos el pacient estava casat o vivia amb una parella de fet, mentre que en el 22,1% era solter i en el 36%, divorciat o separat.

La majoria dels pacients, el 61%, tenia 1 o 2 fills, mentre que el 23,8% no tenia descendència. Així mateix, només el 5,2% declara tenir una parella dependent i, quasi en la seua totalitat, dependent també de l’alcohol.

Pel que fa a la situació laboral de les persones demandants d’atenció per consum d’alcohol, el 48,2% es trobava treballant, mentre que el 32,5% es trobava en situació d’atur, i el 12,2% era pensionista i/o amb una incapacitat permanent.

Situada al costat del Centre de Salut d’Alzira del carrer La Pau, la UCA del Departament de Salut de la Ribera està atesa per un equip multidisciplinari de professionals compost per un metge de conductes addictives, un psiquiatre, dos psicòlegs, una infermera i una auxiliar d’Infermeria.

En ella, els pacients reben un seguiment a nivell individual, assisteixen a grups terapèutics i reben suport familiar. La Unitat és també l’encarregada de gestionar les derivacions a altres recursos de suport de la xarxa sanitària per a pacients amb problemes addictius com: unitats de desintoxicació hospitalària, centres de dia o comunitats terapèutiques.

Igualment, la UCA de la Ribera es coordina amb altres entitats sanitàries, socials i municipals de la comarca, amb la finalitat de proporcionar una assistència integral als pacients que presenten trastorns addictius.