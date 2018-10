La Diputació formarà a tècnics i responsables municipals per a aplicar el nou model de serveis socials

Connect on Linked in

L’objectiu del curs, que s’impartirà per primera vegada els dies 16, 18, 23 i 25 d’octubre, és generar un espai de diàleg i reflexió que permeta implementar el model en l’àmbit local

Les jornades tindran una duració total de 20 hores y donaran preferència als municipis de menys de 10.000 habitants

La Diputació de València ayudarà als municipis, especialment els més xicotets, a aplicar de manera eficaç el nou model de Serveis Socials que el president, Toni Gaspar, y la diputada d´Inclusió Social, Rosa Pérez Garijo, van presentar la passada setmana a desenes de responsables municipals. Per a açò, engegarà un curs formatiu sobre aquest nou model, centrat en la prevenció i la justícia social, que es celebrarà per primera vegada a partir de la segona quinzena d´octubre, els dies 16, 18, 23 y 25.

El curs, que va dirigit a responsables polítics i tècnics municipals, té com a objectiu principal generar un espai de diàleg i reflexió, sota l’atenta supervisió dels docents, que permeta establir les bases del nou model de serveis socials, els postulats que ho inspiren i la seua implementació en l’àmbit local. Cal assenyalar que els municipis amb menys de 10.000 habitants tindran preferència a l’hora de participar en el mateix.

El contingut del programa, compost per 6 temes i un total de 20 hores, ajudarà als destinataris a conèixer els principis i fonaments del nou model, el qual advoca per una intervenció més pròxima i professional, orientada a la prevenció i a la cohesió social i centrada en la persona. Açò es tradueix en un major pressupost i protagonisme dels ajuntaments i en més mitjans, amb un augment de l’agilitació en els terminis i actuacions i del personal tècnic, on se cerca combinar joventut i experiència fomentant el treball en equip. Tot açò sempre tenint en compte la importància d’una vida digna de tota persona, com s’estipula en els drets humans, i fomentant el diàleg entre els diferents participants sota tutela dels docents.

Al llarg del seminari, s’estudiarà la projecció i repercussió de la nova Llei de Serveis Socials Inclusius i es posaran en comú aquelles pràctiques que es consideren bones i vinculants al nou model. Un altre punt destacat del contingut és el centrat en el mitjà rural i el problema del despoblament, cercant, a través de l’actuació de serveis socials, la vinculació al territori i solució a aquest problema.

Així mateix, la matèria -impartida per un equip de sis docents coordinats pel Cap de secció de programes d’Inclusió Social de la Diputació de València, Paco Andrés Arseguet- sempre estarà oberta a les experiències i coneixements que els assistents expressen a través de la participació i la posada en comú per a així propiciar el diàleg entre el nivell polític i tècnic. Prova d’açò són les jornades que cada any convoca l’àrea que dirigeix Rosa Pérez Garijo, en les quals es resol als representants dels ajuntaments els dubtes que puga generar la gestió d’aquestes ajudes.