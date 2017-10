La Diputació i la Universitat renoven el seu programa de transferència de coneixement a les comarques

La institució provincial organitza per segon any al costat de la Universitat de València el programa ‘Benestar, Formació, Territori’, centrat en aquesta ocasió en ètica, valors cívics i ciutadania

El programa, coordinat per la vicerectora Mavi Mestre i la catedràtica Adela Cortina, començarà el 2 de novembre a Gestalgar i recorrerà Alzira, Picassent, Burjassot, Alfafar i l’Eliana

25/10/2017.Contribuir a la formació i transferència de coneixement als municipis valencians, afavorint la territorialització de la formació. És el principal objectiu del programa ‘Benestar, Formació, Territori’, impulsat per la Diputació de València i la Universitat de València, una iniciativa organitzada per segon any i que en aquesta ocasió se centrarà en ètica, valors cívics i ciutadania.

“Es tracta d’una aposta que vam tenir des del principi, la de poder traslladar el coneixement als municipis i tenir en compte les seues demandes”, ha assenyalat la diputada de Benestar Social, Salut i Educació, Mercedes Berenguer, qui ha mantingut una reunió amb els vicerectors de la institució acadèmica, Jorge Hermosilla i Mavi Mestre, i la catedràtica Adela Cortina.

En les jornades s’informarà i debatrà sobre les reflexions que estan tenint lloc en el camp de l’ètica en relació a qüestions com la diversitat funcional, els valors de la ciutadania per a la convivència i els drets humans. “Resulta essencial aproximar-se al territori com a construcció social, acostant-nos tant a grans poblacions com a xicotets municipis”, ha apuntat Jorge Hermosilla, vicerector de Participació i Projecció Territorial.

Per la seua banda, la catedràtica d’Ètica i Filosofia Política de la Universitat de València, Adela Cortina, ha indicat que “resulta fonamental ressaltar què valors es posen en primer terme en una societat en la qual es diu que s’han perdut”. Al costat d’ella, l’altra persona encarregada de coordinar aquest programa serà la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat, Mavi Mestre, qui ha assegurat que “si col·laborem entre institucions el resultat sempre és millor, ja que arribem a més persones i contribuïm a la transferència de coneixement”.

La primera cita del programa ‘Benestar, Formació, Territori’ començarà el pròxim 2 de novembre a Gestalgar i recorrerà altres cinc municipis de diferents comarques: Alzira, Picassent, Burjassot, Alfafar i l’Eliana, tot amb la idea de fer arribar a localitats de diferents característiques, població i entorn tots aquells coneixements que es generen en l’àmbit universitari i que d’aquesta forma estaran accessibles a la ciutadania.