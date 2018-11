La Diputació inicia a Albalat de la Ribera la seua ajuda a municipis per a prevenir el risc d’inundacions

Print This Post

La corporació pren la iniciativa de redactar aquests plans d’actuació per a prevenir els danys causats per les fortes pluges i episodis de gota freda en els municipis més xicotets de la provincia

Conxa García visita el municipi de la Ribera Baixa, on ha lliurat el pla pilot que pretén arribar a aquells pobles amb menys de 5.000 habitants que no disposen de tècnics propis

09/novembre/2018. La Diputació de València ha pres la iniciativa per a ajudar als municipis de la província, especialment els de menys de 5.000 habitants, a disposar de plans d’actuació contra els efectes de la gota freda i les inundacions. Els tècnics provincials han començat a redactar aquests plans que han arrancat a Albalat de la Ribera, com a experiència pilot, i que pretenen arribar a altres municipis que manquen de mitjans per a desenvolupar-los.

La diputada d’Assessorament Municipal, Conxa García, ha lliurat aquest projecte pilot a l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, amb el nom de Pla d’Actuació Municipal front al risc d’inundacions, un document que estudia específicament la problemàtica i les afeccions particulars d’aquesta localitat de la Ribera Baixa que, en trobar-se a la vora del riu Xúquer, és considerada una zona d’alt risc.

Aquest treball específic ve a completar el Pla d’Acció Territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del Risc d’Inundació a la Comunitat elaborat per la Generalitat. En aquest sentit, Vicent Navarro, cap de secció d’Assistència Tècnica de la Diputació i encarregat d’elaborar el pla d’Albalat, ha destacat que és “necessari que les poblacions amb un risc d’inundació alt facen un treball específic de les actuacions que, des dels propis mitjans de cada localitat, han de realitzar quan es dóna una emergència o premergencia”.

La diputada d’Assessorament Municipal ha recalcat la importància d’aquest document tècnic adaptat a les necessitats del municipi perquè, si bé és cert que ja hi ha plans generals que abasten més poblacions, al final “cada localitat té la seua idiosincràsia”. Per la seua banda, l’alcalde, Felip Hernandis, ha agraït l’ajuda de la Diputació i s’ha mostrat molt content perquè gràcies a aquest pla Albalat de la Ribera “està més controlada” front al risc d’inundacions.

Els problemes que té Albalat cada vegada que es produeix un episodi de fortes pluges els coneixen bé Leonardo Martínez Rodríguez, agent de la Policia Local, i Miguel Marín, encarregat de manteniment del consistori. Martínez considera que concretar el pla d’emergències “és el millor”, més enllà del genèric de la Generalitat, i poder així comptar amb “més mitjans de seguretat per a controlar l’aigua”.

D’altra banda, l’operari de l’ajuntament assenyala que aquest pla “dóna tranquil·litat a tots”, perquè el risc d’inundació pot sorgir en qualsevol moment i cal estar preparats. “Tenim el record de les riuades del 82 i el 87, i per sort no hem tingut cap problema des de llavors, però no se sap mai”, ha declarat.

Línies d’actuació

La problemàtica principal d’Albalat de la Ribera és el nivell del riu Xúquer, que ha d’estar controlat en tot moment durant les pluges. En cas d’emergència serà l’alcalde qui haurà de prendre la decisió de dur a terme les línies d’actuació incloses en el Pla d’Actuació Municipal front al risc d’inundacions.

Unes de les primeres mesures, en cas que el nivell de l’aigua continuara pujant, seria tallar amb unes tanques el carrer del Riu, un dels punts crítics en trobar-se molt prop del Xúquer, per a evitar que l’aigua entre dins de la població.

La segona problemàtica és la Sèquia Real del Xúquer, una part de la qual travessa la mota de protecció i entra dins del poble. Si l’aigua puja, aquesta entraria per la sèquia i d’ací arribaria a la població. Per a evitar-ho, l’alcalde pot donar l’ordre i cridar al celador de la sèquia perquè pose les comportes d´aquesta.

Entre les múltiples mesures que inclou el pla, també destaca el paper de la policia local, que haurà de tallar, en cas de necessitat, diversos camins del terme municipal que discorren cap al nord, considerada zona inundable. L’objectiu, evitar que qualsevol persona puga agafar el cotxe i arribar a una zona inundada i quedar-se atrapada.

Completat el projecte per a prevenir els riscos de les inundacions a Albalat de la Ribera, aquest tindrà continuïtat en altres municipis. El pròxim que es beneficiarà de la iniciativa de la Diputació serà Benicull de Xúquer, també en la Ribera Baixa.