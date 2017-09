Diputació iniciarà en 2018 el procés d’eliminació del punt negre eLantre Manises i Riba-roja

Pablo Seguí visita al costat de l’alcalde de Riba-roja les infraestructures viàries pendents en el municipi

La solució plantejada per l’àrea de Carreteres projecta l’execució de dues rotondes per a reordenar el trànsit i augmentar la seguretat vial en l’enllaç amb el bypass

08/09/2017.L’únic punt negre de la xarxa de carreteres de la Diputació de València té els dies comptats. Es tracta del tram situat en la CV-370, en la intersecció de la carretera Manises-Riba-roja amb el bypass, on la institució provincial projecta l’execució de dues rotondes que permetran ordenar la circulació i millorar d’aquesta manera la seguretat vial dels milers de vehicles que transiten diàriament per aquesta carretera.

Així ho ha confirmat el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, qui ha visitat, acompanyat per l’alcalde de Riba-roja, Robert Raga, i els regidors d’Urbanisme, Teresa Pozuelo, i Transports i Mobilitat, Rafa Gómez, les infraestructures viàries del municipi. En la seua trobada amb els edils, Seguí ha assegurat que la Diputació ha aconseguit elaborar una solució que ofereix una resposta en matèria de seguretat vial a la circulació en aquest tram d’elevada densitat de trànsit, al mateix temps que sorteja les complicacions anteriors a les quals s’havia enfrontat el projecte com a conseqüència de la canonada de l’EMHSI.

El titular de Carreteres ha explicat que aquesta proposta per a la CV-370 ja està damunt de la taula del Ministeri de Foment, amb els responsables del qual tenen previst reunir-se la setmana pròxima a fi d’obtenir el vistiplau definitiu. “La nostra pretensió –ha explicat el titular de Carreteres– és iniciar com més prompte millor la redacció del projecte a fi de poder gestionar l’adquisició dels terrenys en 2018 i donar solució, amb especial urgència a l’únic punt negre que ens queda de la xarxa provincial”.

Per la seua banda, l’alcalde de Riba-roja ha assegurat que la solució a l’enllaç amb el bypass “és una de les prioritats per al nostre municipi, doncs són molts veïns i veïnes els que circulen diàriament per aquest tram que ja ha comptabilitzat nombrosos accidents”.

Unes altres de les obres importants que afecten a la seguretat vial dels veïns i veïnes de Riba-roja i que també han sigut abordades en la reunió entre Seguí i Raga són les rotondes que comuniquen el casc urbà amb L’Eliana, La Pobla de Vallbona i les urbanitzacions de la zona nord. Un projecte que el diputat ha confirmat que entrarà en exposició pública en un mes, després de la qual cosa podrà licitar-se les obres l’inici de les quals està previst per a aquest pròxim any.

Respecte a la millora de l’accessibilitat dels veïns de la Reva i dels treballadors de les empreses dels polígons de l’Oliveral i zona sud, la Diputació estudiarà una solució tècnica que evite les aglomeracions en hores punta. “Tant els veïns de la Reva com els treballadors porten patint durant anys les dificultats dels embuts de la zona industrial i el nostre objectiu és poder resoldre aquesta problemàtica amb una solució que garantisca la seguretat vial”, va assegurar Robert Raga.