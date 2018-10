La Diputació mostra la Cadira d’Or que va ocupar el rei Alfons XIII en l’Exposició Regional de 1909

Print This Post

La Cadira d’Or de la Diputació de València, que va ocupar el rei Alfonso XIII en l’Exposició Regional de 1909, s’exhibirà aquest cap de setmana i dimarts que ve en el Saló de Reines de la corporació provincial amb motiu dels actes de celebració del 9 d’Octubre.

És en 1883 quan es comença a tindre notícia de l’existència de la peça, un treball d’ebenisteria elaborat en tallers valencians en estil neo-rococó. La talla de fusta està recoberta amb pa d’or i ha sigut utilitzada com a tron real en diverses visites dels reis a València, com són l’Exposició Regional de 1909 o la Coronació de la Verge dels Desemparats, així com en els certàmens dels Jocs Florals. És també la butaca des d’on presideixen les falleres majors de València l’acte de la seua proclamació.

La Cadira d’Or és un dels tresors patrimonials de la Diputació de València que es podrà veure aquests dies en la seu central de la corporació, en la plaça Manises. Altres elements d’interès que van a poder descobrir aquests dies els ciutadans són el Llibre d’Or de la institució i la vara de comandament.

Actes programats

La corporació provincial proposa aquests dies un recorregut pels palaus de la Batlia i la Scala, en la plaça Manises, en els quals els visitants podran visitar els patis gòtics, el saló de plens, la sala de Reines i el despatx de Presidència, entre altres dependències.

Després de l’èxit de visitants de la passada edició, on es van superar les 15.000 persones, aquest divendres i el dilluns 8 d’octubre, la Diputació obri les seues portes de 16 a 20 hores en un recorregut en el qual podran visitar-se els patis gòtics. El dissabte 6 i el diumenge 7 d’octubre els palaus romandran oberts de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores on es podrà veure l’àrea de Presidència, el saló de plens, el saló de reines, a més dels patis gòtics, així com la Cadira d’Or de la Diputació. El 9 d’Octubre els espais a visitar seran els mateixos, però amb horari de 17 a 20 hores.

Aquesta mostra suposa un pas més en la política de ‘Palaus Transparents’ en la qual participen de manera conjunta la Diputació i la Generalitat Valenciana, amb l’objectiu de compartir el patrimoni històric i artístic del que disposen les valencianes i valencians. Els palaus de la Batlia i la Scala van ser construïts entre els segles XV i XVII i amaguen entre els seus murs múltiples exemples d’arquitectura romànica, gòtica i barroca.

El Palau de la Batlia, construït en el segle XV, constitueix en l’actualitat l’entrada principal a la Diputació de València. La Batlia està comunicada amb el Palau del Marquès de la Scala, d’estil gòtic, que destaca per tenir una planta quadrada en la seua base però octogonal en la volada, gràcies a l’efecte assolit per unes espilleres, dos de les quals constitueixen un valuós exemple del treball artesanal en fusta d’aquella època.