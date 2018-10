La Diputació posa en marxa 50 portals web accessibles per a ajuntaments de la Província de València

Connect on Linked in

L’aplicació informàtica ‘Inclusite’ adapta les webs dels ajuntaments a diferents maneres de navegació adequades per a qualsevol persona amb diversitat funcional

Ivan Martí, diputat de Modernització: “Amb aquesta ferramenta s’aconsegueix que totes les persones puguen accedir a la informació mes pròxima del seu municipi”

1/octubre/2018. La Diputació de València ha implantat una innovadora aplicació informàtica, denominada ‘Inclusite’ que adapta les pàgines d’aquells ajuntaments que ho desitgen i que tinguen la seua web gestionada per la Diputació, a diferents maneres de navegació que permeten a qualsevol persona amb diversitat funcional navegar pels continguts online dels ajuntaments.

Aquesta solució d’accessibilitat i usabilitat Web permet ampliar l’accés i la usabilitat de les pàgines web donades d’alta, amb independència del lloc o de les condicions en què es troben els usuaris a l’hora de navegar per elles. Així, totes aquelles persones amb diversitat funcional, ja siga permanent o transitòria, podran accedir als continguts web, als quals fins ara no tenien accés sense l’ajuda de dispositius externs.

Per al diputat de Modernització, Iván Martí, “amb aquesta ferramenta s’aconsegueix que totes les persones puguen accedir a la informació mes pròxima del seu municipi”, i d’aquesta manera afirma que “des de la Diputació animem a tots els municipis a que es sumen a aquesta iniciativa”.

En concret, s’ofereixen diferents maneres de navegació totalment autònoms, que milloren l’accessibilitat i usabilitat permetent a l’usuari o bé navegar per la web amb un nombre reduït de tecles (especialment indicat per a persones amb discapacitat visual i usuaris amb limitacions a causa de l’edat), o be parlant-li a la web (per a persones amb mobilitat reduïda o absència de membres superiors). També permet la solució de navegar mitjançant bufits o emetent sons. En aquest cas es dirigeix a persones amb problemes de vocalització o paràlisis severes.

En aquest moment són ja 50 municipis, des d’Albalat de la Ribera a Utiel, passant per Moixent o Rafelbunyol, que a través de la signatura del corresponent conveni amb la Diputació de València s’han beneficiat d’aquesta solució.