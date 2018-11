La Diputació recolza la literatura en valencià als XXX Premis Literaris Ciutat d’Alzira

Print This Post

La vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, junt amb els diputats de Cultura i Modernització, i la diputada de Turisme assisteix a la gala de lliurament dels guardons que es celebra a Alzira

La vicepresidenta, Maria Josep Amigó: “Des de les institucions hem de donar tot el nostre suport a actes com aquest en pro de les lletres valencianes”

La capital de la Ribera Alta, Alzira, celebra la gala de lliurament dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, que este any celebra els seu 30 aniversari i que ha batut un important rècord de participació amb més de 240 obres presentades. La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, junt amb el diputat de Cultura, Xavier Rius, la diputada de Turisme, Pilar Moncho i el diputat de Modernització, Iván Martí, assisteix i acompanya a l’alcalde de la localitat, Diego Gómez, i al seu equip de govern a l’acte de lliurament de premis que es celebrarà a la Sala Rex Natura d’Alzira, per recolzar la literatura en la nostra llengua.

La vicepresidenta de la institució provincial, Maria Josep Amigó, ha expressat que “es tracta d’uns premis que han assolit un gran prestigi durant els 30 anys que duent celebrant-se, i així es pot comprovar amb la gran quantitat d’obres que es presenten any rere any a aquest certamen”. A més, Amigó ha assenyalat que “des de les institucions hem de donar tot el nostre suport a actes com aquest en pro de les lletres valencianes”.

El certamen té com a objectiu el foment de la cultura en valencià a través de la literatura contemporània, i així es percep en el diferents tipus de premis i de modalitats literàries que conformen aquest concurs. Huit són els diferents premis que esta nit s’atorguen, Premi Novel·la Ciutat d’Alzira, amb una dotació de 16.000 euros; Premi de Poesia Ibu Hafaja amb 5.000 euros; Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca, patrocinat amb 6.000 euros; Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta, dotat amb 8.000 euros; Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, amb 16.000 euros; Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, valorat amb 3.000 euros; Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna, patrocinat amb 12.000 euros, i per últim, Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, dotat amb 12.000 euros.

Es tracta, a més, d’una representació cultural que engloba conferències, tallers, cursos i representacions teatrals. En aquesta nova edició, per commemorar el 30 aniversari, s’han realitzat tot tipus d’activitats per a diferents tipus de públic.

Gran representació de la política i cultura valenciana

Per altra banda, a la gala es donarà cita gran afluència de representació de la política i cultura valenciana, com el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el conseller de Cultura, Vicent Marzà, el conseller d’Hisenda; Vicent Soler; el delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio; el secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona; la directora general de Cultura, Carmen Amoraga; el diputat al Congrés, Ricardo Sixto; la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre; i el president d’Edicions Bromera, Josep Gregori, d’entre altres personalitats.