La Diputació se suma a la concentració per a condemnar l’últim assassinat masclista a Orihuela

La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, i els diputats Mercedes Berenguer, Josep Bort i Guillermo Barber, al costat de treballadores i treballadors de la corporació provincial, han assistit a la concentració convocada per la Generalitat Valenciana en la plaça de Manises de València per a manifestar la seua repulsa per l’últim assasinat masclista ocorregut a Orihuela.