La Diputació treballa per la conservació de la qualitat ambiental de les platges de la província

Les platges de les comarques de València són referent internacional i en 2018, 31 d’elles han sigut guardonades amb la Bandera Blava

L’àrea de Medi Ambient treballa durant tot l’any en la conservació i neteja de les platges i desenvolupa el programa ‘Per unes platges sostenibles’ de conscienciació i divulgació ambiental

La protecció dels mars i els oceans, així com la prevenció dels impactes ambientals negatius sobre aquests ecosistemes, són l’objectiu principal del Dia Mundial Marítim i la Diputació de València, que a través del seu servei de Medi Ambient treballa durant tot l’any per conservar la qualitat ambiental d’aquests espais, es suma a aquesta celebració que promociona l’Organització Internacional Marítima (OIM), al si de l’ONU.

La corporació provincial desenvolupa campanyes de neteja de platges en primavera i en estiu, durant la temporada alta de bany, i també realitza tasques de recollida de residus dipositats durant els temporals a la tardor. A més, per tal de mantenir la qualitat ambiental d’aquests ecosistemes, l’àrea de Medi Ambient també realitza treballs de conservació i protecció dels cordons dunars mitjançant el desenvolupament de vegetació embrionària per a la consolidació i el creixement de les dunes.

En el seu compromís per realitzar una gestió el més integral possible de les platges, la Diputació complementa la neteja i conservació d’aquests espais amb una campanya de sensibilització i conscienciació sobre el seu valor ambiental i els perills als que s’enfronta a través del programa de tallers ‘Per unes platges sostenibles’. Aquestes jornades fomenten una actitud proactiva de la ciutadania en quant a la conservació de l’ecosistema litoral i es centren en la divulgació mediambiental, la conscienciació sobre els efectes del canvi climàtic i la bona gestió dels residus a la platja.

Els tallers compten amb diversos estands informatius i un termòmetre gegant que s’instal·len als passejos marítims dels municipis per explicar la importància d’aquests ecosistemes, i els efectes que provoca el canvi climàtic sobre ells. La importància de la posidònia com a embornal de CO2, la fragilitat dels ecosistemes dunars i la seua importància clau per a conservar les platges són altres dels aspectes que també es tracten en aquestes jornades.

La Diputació també facilita cendrers reutilitzables per dipositar les burilles dels cigars i altres residus menuts de difícil recol·lecció amb les màquines dels serveis de neteja. Aquests cendrers es poden recollir gratuïtament a les oficines d’informació turística de les platges, on a més els usuaris són informats dels problemes que generen aquests residus.

Les platges de València, referent internacional de qualitat mediambiental

Les platges del litoral valencià atresoren un gran valor natural, social i econòmic que la Diputació de València, des de la creació de la secció de neteja de platges en els anys setanta, tracta de salvaguardar mitjançant un servei de neteja i manteniment que s’ofereix a tots els ajuntaments costaners de la província. Aquests espais, a més de constituir un gran atractiu turístic i econòmic, són un actiu mediambiental molt important que aporta riquesa biològica, recursos i serveis ambientals que són fonamentals per a mantenir la qualitat de vida del territori.

Cada any, la Fundació d’Educació Ambiental atorga els premis ‘Bandera Blava’ a les platges i ports esportius de major qualitat ambiental en més de 30 països. A Espanya, la Comunitat Valenciana és l’autonomia que acull un major nombre d’aquests reconeixements en 2018, 132 distincions en total.

Des de la platja del Racó de la Mar, a Canet d’en Berenguer, fins a la Platja de l’aigua blanca, a Oliva, les comarques de València compten amb 31 platges urbanes i salvatges que han estat reconegudes amb aquest guardó.

El món marí i els ecosistemes de platja, espais amenaçats

La Terra és coneguda com “el planeta blau” perquè dos terços de la seua superfície estan coberts per mars i oceans. Aquests tenen una importància crucial en la regulació del clima terrestre i han sigut imprescindibles per a l’evolució de la vida. Els mars i els oceans estan connectats entre si i és per això que es fa necessària una política global que permeta la seua conservació a escala planetària.

En 1948 en Ginebra tingué lloc la constitució de l’Organització Internacional Marítima (OIM), un organisme depenent de l’ONU que vetlla per la seguretat i la protecció del transport marítim i la prevenció de la contaminació de la mar pels vaixells. El Dia Mundial Marítim té com a objectiu conscienciar sobre la importància de mantenir la qualitat ambiental dels mars i els oceans i prevenir els impactes ambientals negatius. En 2018, l’OIM celebra el seu 70 aniversari.