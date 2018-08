La Diputació de València aportarà 1,3 milions d’euros al pla del Consell contra la despoblació

Print This Post

La Diputació de València destinarà 1.363.000 milions d’euros al pla d’ajudes directes als municipis valencians d’interior amb alt risc de despoblació que promou el Consell.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar la setmana passada que l’executiu valencià aprovarà un pla d’ajudes directes a 144 pobles el pròxim mes de setembre on 44 municipis són de la província de València. El pressupost total del pla serà de 3 milions d’euros

20/08/2018. La Diputació de València s’afegeix a la iniciativa del president, qui va convidar a les tres corporacions provincials a col·laborar en aquest impuls per frenar la despoblació dels pobles d’interior de la Comunitat Valenciana.

La vicepresidenta segona de la Diputació de València, Rebeca Torró, ha volgut destacar “la importància de la col·laboració entre institucions en qüestions, fonamentalment, que afecten a la qualitat de vida dels ciutadans i el desenvolupament econòmic dels nostres municipis. No és la primera vegada que ocorre. Des de la Diputació de València hem col·laborat amb el Govern valencià, al cinquanta per cent, en els fons de cooperació municipal. Una iniciativa que s’inclou a l’Estatut d’autonomia però que encara no s’havia posat en marxa”.

Com a diputada responsable de l’àrea d’Hisenda, Torró ha afegit que “Des de les institucions tenim que garantir que cada ciutadà puga viure on vulga i que dispose dels serveis bàsics, siga el que siga el nombre d’habitants de la seua localitat”.

La Diputació de València ha incrementat, des de l’inici d’aquesta legislatura, el pressupost en la lluita contra la despoblació. Ho ha fet amb ajudes directes canalitzades pels plans de desenvolupament rural que incentiven l’ocupació en les zones menys densament poblades. Aquests plans, fonamentalment els d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS) o els Plans Provincials d’Obres i Serveis (SOM) han permés invertir als alcaldes dels pobles en iniciatives per fomentar el turisme rural, la millora i seguretat de carreteres i l’impuls de plans de reindustrialització. Tot açò amb l’objectiu de la creació de llocs de treball que frenen l’èxode cap a altres zones més poblades i atraguen visitants i fomenten la recuperació econòmica de les comarques amb baix nombre d’habitants.

En aquest últim tram de legislatura, la Diputació de València ha destinat 20 milions d’euros als municipis de menys de 5.000 habitants mitjançant el pla SOM i 12 milions d’euros durant 2017 amb els IFS.