La Diputació de València fomenta actuacions per a la protecció dels ecosistemes

La Diputació promou la gestió forestal sostenible a través de la recuperació d’ecosistemes, la rehabilitació d’espais degradats i la promoció i conservació dels paratges naturals municipals

Una de les prioritats fonamentals és donar suport als ajuntaments per a resoldre problemes mediambientals tenint sempre present el foment de la informació sobre la importància de la protecció de la natura

La Diputació de València es suma a la celebració del Dia Mundial de la Protecció de la Natura promovent diferents tipus d’actuacions sobre el territori que fomenten la gestió forestal sostenible, mitjançant obres que abasten des de la recuperació d’ecosistemes, la rehabilitació d’espais degradats i la promoció i conservació dels paratges naturals municipals, com a figura de protecció de la natura de referència a nivell municipal.

De prioritat essencial, la protecció de la natura passa per crear responsabilitat ambiental, per conservar i protegir els ecosistemes entre tots. Aquest és el principal objectiu del Dia Mundial de la Protecció de la Natura, que es celebra el 18 d’octubre de cada any des de 1972, en defensa d’una educació basada en valors ambientals i en formar la capacitat d’observació crítica tenint en compte la protecció i la gestió sostenible del nostre entorn.

Des de la Diputació, una de les prioritats fonamentals és donar suport als ajuntaments per a resoldre problemes mediambientals com la promoció i protecció dels paratges naturals municipals, el manteniment de platges, i els riscos geològics, tenint sempre present el foment de la informació mediambiental, a través de campanyes per a acostar a la ciutadania tota la problemàtica actual que pateixen els ecosistemes valencians, relacionada amb el tractament de residus, la qualitat i la regulació de l’aigua potable i la seua xarxa de distribució.

També la prevenció d’incendis forestals, que contempla des de l’obertura de tallafocs i faixes auxiliars, fins la construcció de punts d’aigua i millora de la xarxa viària dels municipis. Aquesta línia d’ajudes inclou també les repoblacions forestals, la lluita contra l’erosió i el manteniment de la flora i fauna autòctona.

D’aquesta manera, la Diputació manté una posició activa davant d’un dels reptes més importants del segle XXI, la millora d’un medi ambient absolutament necessari per a sostenir la vida en general, convivint en harmonia amb el desenvolupament industrial, social i econòmic de la activitat humana.

La Diputació de València amb la natura

La Terra ha perdut entre el 10% i el 70% de la biodiversitat en més de la meitat del territori, i més de 5.000 milions de persones, més del 70% de la població mundial, viuen en àrees on la quantitat d’espècies ha decaigut, afectant la pol·linització i el cicle del carboni. Encara que un terç de la superfície terrestre mundial està coberta de boscos, el 65% d’aquesta àrea es troba en un estat degradat.

La reducció de la biodiversitat pot alterar múltiples processos com la pol·linització dels cultius, la descomposició de residus i la regulació del cicle global del carboni. El declivi actual de la quantitat d’espècies d’animals i plantes, que ha succeït a àrees on viu més del 71% de la població mundial, pot influir negativament a l’alimentació i indústria de gran part de la humanitat, de manera que la recessió ecològica podria tenir conseqüències pitjors que les recessions econòmiques.

L’estat crític de la natura es mostra en la petjada ecològica, com a indicador de l’impacte ambiental generat per la demanda humana del seu entorn. Els espanyols necessiten de mitjana 3,7 hectàrees per a satisfer el seu consum i absorbir els seus residus, gairebé el triple del que el territori espanyol ofereix. Amb eixe ritme de vida, seria necessari que Espanya fóra 2,94 vegades major, segons la Global Footprint Network.