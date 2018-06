La Diputada d’Esports, Isabel García, rep a les jugadores de la Selecció Valenciana de Rugbi

Print This Post

Les jugadores han estat guanyadores dels campionats nacionals de XV i Seven.

Les xiques del rugbi valencià S18 estan vivint el seu moment daurat. Tres anys consecutius com a campiones d’Espanya en Rugbi 15 i l’estrena amb magnificència de la modalitat Seven acrediten a aquesta generació com el futur de l’elit nacional.

La diputada d’Esport, Isabel García, ha rebut a la selecció en la seu de la corporació en un esdeveniment del qual les jugadores han compartit els seus trofeus i han agraït el suport institucional.

Per la seua banda, la diputada ha felicitat a les esportistes pels seus èxits i ha destacat la importància del suport institucional als esports que no són majoritaris.