Disparà de ‘boletes’ a Guadassuar

Els Festers de Sant Roc 2018 han llançat al voltant de 1.200 boletes. Una tradició que es celebra any rere any i que fa gaudir als assistents.

Aquest dijous Guadassuar ha acollit nombrosos actes i activitats per celebrar la festivitat en honor a Sant Roc.

En concret, cap a la 1 del migdia ha tingut lloc la disparà de ‘boletes’ en la qual han participat els Festers de Sant Roc 2018.

En aquesta disparà s’han llançat al voltant de 200 boletes per fester. Una tradició que es celebra any rere any i que fa gaudir als assistents.