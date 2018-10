Dispositiu especial de prevenció davant la gota freda a Cullera

Connect on Linked in

Amb motiu de l’avís especial emés pel Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat per un possible episodi de pluges intenses a la Comunitat Valenciana a partir de demà, dijous 18 d’octubre, l’Ajuntament de Cullera ha activat un dispositiu especial de prevenció.

Les mesures acordades i que s’estan implementant són les següents:

1.- Avís de la situació per part de la Policia Local als residents en casetes disseminades pel terme en zones amb risc d’inundació com ara el Brosquil, etc. Els agents estan localitzant els habitants d’àrees més aïllades per tal d’ubicar-los i contactar amb ells en cas d’emergència.

2.- Revisió d’embornals, barrancs i escorrenties per tal d’assegurar que no taponen la circulació d’aigua. Cal recordar que esta tasca ja es du a terme al llarg de tot l’any.

3.- Obertura de les eixides d’aigua cap a la platja per tal d’evitar que l’arena tapone l’evacuació dels barrancs que baixen de la muntanya. A més, s’ha procedit a la retirada d’infraestructures de les platges per tal de minimitzar els danys en cas de temporal.

4.- Revisió de parcs i jardins per tal d’eliminar possibles elements que taponen les eixides o l’evacuació d’aigua i d’altres perillosos que pogueren causar danys materials o a les persones. En funció de l’evolució del temporal, podrà acordar-se el tancament al públic d’estes zones.

5.- Preactivació per part de Serveis Socials del protocol d’atenció a persones sense sostre per tal de garantir-los un lloc segur on romandre.

6.- Designació d’espais municipals com ara el Pavelló Cobert per tal d’acollir persones que pogueren necessitar ser evacuades.

7.- Assegurar que els usuaris dependents del Servei a Domicili de Serveis Socials i altres usuaris amb característiques especials tenen cobertes totes les seues necessitats.

Així mateix, s’han acordat estes altres mesures i recomanacions:

8.- Inicialment, es mantenen els actes previstos per al cap de setmana —Falles a l’octubre, Volta a Peu, competicions esportives, etc.— que se suspendran en cas que la situació no permeta la seua realització en condicions de seguretat i en funció de les circumstàncies que pogueren donar-se en cada moment.

9.- Es recomana a la població que evite l’estacionament de vehicles en zones pròximes al riu Xúquer.

10.- Es prega a la població que estiga atenta a les alertes de l’Ajuntament de Cullera a través del seu servei de Whatsapp municipal (Per donar-se d’alta cal enviar ALTA al 661 523 502), les xarxes socials Facebook i Twitter i l’APP Cullera Online. Així mateix es prega que no se sature el Whatsapp mitjançant l’enviament de missatges o a través de videotelefonades, ja que este sistema sols és de difusió d’informació i alertes i NO d’atenció al públic. Estos enviaments de missatges podrien alentir el funcionament del sistema amb els consegüents perjudicis en l’agilitat de la difusió d’alertes.