Dissabte se celebren les finals provincials de volei femení a Alzira

Connect on Linked in

Alzira, 7 de juny de 2018.- El Palau d’Esports d’Alzira acull, este dissabte 9 de juny, les finals provincials infantil i cadet de voleibol femení. Una competició que s’emmarca dins dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

En estes finals s’enfrontaran, a les 10 hores, l’equip infantil de Colinas de Gandia contra l’equip infantil d’Escuela Dos de Paterna.

A les 12 hores se celebrarà la final cadet, en la qual s’enfrontaran els equips de Los Naranjos de Gandia contra l’equip del Colegio Alemán de València.

La regidora d’Esports, Aida Ginestar, ha destacat que “sempre és positiu que la nostra ciutat aculla competicions esportives que van més enllà del nivell local, ja que vol dir que tenim unes instal·lacions esportives adequades per a estes competicions i som un referent esportiu a tots els nivells. En este cas, parlem d’un esport com el voleibol, on en Alzira tenim un molt bon club i una competició de nivell provincial. Anime a tota la ciutadania aficionada al voleibol i a l’esport en general a acudir dissabte al Palau per a vore les dos finals”.