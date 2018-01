Dissabte s’inaugura el parc de cal·listènia d’Alzira

Connect on Linked in

Alzira, 18 de gener 2018.- El parc de cal·listènia, obert a la ciutadania des de principis del mes de gener, es troba ubicat a la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar. La inauguració oficial tindrà lloc este dissabte 20 de gener, a partir de les 12 hores amb activitats i exhibicions.

A les 12.30 hores, hi haurà una classe magistral de cal·listènia amb els instructors d’Onsport, Sergio Ordóñez i Raúl Villareal. Així també a les 13.30 hores, tindrà lloc una exhibició d’instructors d’Onsport.

S’han programat diferents activitats per a la inauguració.

La regidora d’Esports, Aida Ginestar, ha remarcat la importància de fer zones per a practicar esport a l’aire lliure ja que “amb este parc oferim la ciutadania espais oberts per a posar-se en forma i que, a més, estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda”.

L’exhibició estarà a càrrec de Sergio Ordóñez, campió d’Espanya 2014, campió Internacional 2014 i 2016, subcampió del món workout style 2014 i finalista Got talent; de Raúl Villareal, campió nacional i internacional 2013, subcampió d’Espanya 2014, campió en França survivor battle, campió King of the bar 2015, campió King of the bar Espanya i quart classificat del món a 2015; de Pablo Alabor i d’Arantxa García.