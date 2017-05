Un disseny creatiu i icònic reconeixerà la trajectòria i dedicació en l’àmbit cultural

La Diputació de València promou un concurs creatiu, valorat en 3.000 euros de premi, per a la confecció d’una figura que distingisca la contribució de persones, associacions, entitats i ajuntaments al món de la Cultura

04/05/2017.L’Àrea de Cultura de la Diputació de València promou un concurs creatiu de disseny d’una icona o símbol original amb el propòsit de brindar un reconeixement a aquelles persones, associacions, entitats cíviques o ajuntaments que destaquen per la seua trajectòria, dedicació i foment d’iniciatives emmarcades dintre de l’àmbit de la cultura.

Els interessats en participar en aquesta convocatòria disposen d’un termini màxim de dos mesos per tal de presentar les seues propostes, les quals podran estar elaborades de forma individual o conformar equips de treball. El projecte guanyador rebrà un premi per valor de 3.000 euros.

En el cas de que el mateix siga el resultat del treball en equip, l’import del guardó es distribuirà en parts iguals entre els integrants del col·lectiu. Així mateix, si el jurat tècnic determina que la qualitat dels projectes ho mereix, la Diputació de València podrà seleccionar fins a dues propostes addicionals que seran recompensades amb una quantia de 1.000 euros cadascuna.

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha explicat que aquest guardó «pretén ser un reconeixement a aquelles persones i col·lectius que treballen de forma activa i fructífera en l’engrandiment dels valors culturals i en aconseguir que la cultura estiga cada vegada més a l’abast de la ciutadania en les seues diverses manifestacions», ha incidit Rius. El responsable de l’Àrea de Cultura de la corporació provincial ha assegurat que distincions d’aquest tipus «contribueixen també a que la societat valenciana siga partícip i valore la dimensió de les diferents aportacions culturals que afavoreixen la formació, recuperació i reforçament de les nostres manifestacions i tradicions culturals, a més del gaudi col·lectiu», ha subratllat el diputat.

Els diferents projectes es presentaran, en primera instància, en format PDF, en un arxiu no superior als 10 Mb. Un jurat tècnic serà l’encarregat de seleccionar els projectes que accedeixen a una segona fase del concurs, en la qual aquestes propostes hauran de ser presentar en tres solucions gràfiques: un plafó descriptiu del projecte, un plafó amb la seua representació gràfica i una representació de la figura en tres dimensions.

Els projectes seran valorats de manera conjunta per votació popular i per un jurat tècnic amb una representació de la Diputació de València. Aquesta fórmula permetrà estimar els projectes seleccionats que accediran a la segona fase del concurs. Per votació popular es decidiran també els cinc projectes que arriben a la fase final, i novament el jurat determinarà d’entre aquestes propostes, les que finalment són mereixedores de resultar adjudicatàries.

Entre els aspectes a valorar dels diferents dissenys presentats, es tindran en consideració qüestions com l’originalitat del projecte, la innovació, la facilitat per a reproduir la figura i la interrelació de disciplines de l’equip de treball, entre d’altres.