Divalterra informa les pimes valencianes sobre les possibilitats d’Internet per millorar els seus negocis

La iniciativa segueix la pauta marcada pel president de la Diputació, Jorge Rodríguez, i la seua decisió d’acostar la formació a les comarques

Rodríguez: “La Diputació ha apostat per la descentralització i la cooperació entre diferents entitats perquè estem convençuts que redundarà en benefici de la ciutadania”

22/11/2017.La Diputació de València ha iniciat un cicle de jornades informatives dirigides a responsables d’empreses del sector comercial i representants de l’associacionisme empresarial amb l’objectiu de traslladar la importància de tenir presència online a les xicotetes empreses. El curs es titula ‘Immersió digital en les pimes comercials: com traure profit d’internet per al nostre comerç’ i el seu desenvolupament és a càrrec de l’àrea d’Estudis i Planificació Estratègica de Divalterra.

Esta activitat formativa consolida una vegada més el compromís de l’empresa pública Divalterra, d’acord amb la pauta marcada pel president de la Diputació, Jorge Rodríguez, de donar-li una major importància a la formació i acostar-la a les comarques: “La Diputació ha apostat per la descentralització i la cooperació entre diferents entitats perquè estem convençuts que redundarà en benefici de la ciutadania”, ha manifestat el president.

Mitjançant esta iniciativa, la Diputació es torna a posar a la disposició de les entitats locals que ho sol·liciten per a oferir, de manera totalment gratuïta, una acció informativa i formativa, ja que servirà per a conèixer les claus per a traure el màxim profit d’internet per a cada negoci amb eines gratuïtes o de costos mínims. Una nova forma d’assessorar a ajuntaments i mancomunitats per a contribuir a la modernització i el desenvolupament socioeconòmic dels seus territoris.

Un important estímul per a l’ocupació i el xicotet comerç

Després del bon acolliment de la primera sessió, que va tenir lloc a Ontinyent el passat 18 d’octubre, diversos ajuntaments integrats a la xarxa d’Agències de Desenvolupament Local (ADL) de la província de València, coordinada per la Diputació a través de Divalterra, havien mostrat el seu interès per oferir aquesta jornada gratuïta als seus municipis.

Així, les pròximes sessions programades tindran lloc el 28 de novembre a Chiva, el 29 de novembre a Moncada i el 12 de desembre a Ayora, mentre que altres localitats com Aldaia, Almussafes, Alzira, Benetússer, L’Eliana, Quart de Poblet, Quartell o Torrent acolliran la jornada a començament de l’any 2018, després de la campanya comercial nadalenca.

La presentació, a càrrec de personal tècnic de Divalterra, té un format de ponència, amb una durada aproximada de 90 minuts, i analitza amb un llenguatge clar i senzill les conclusions de les principals dades estadístiques i estudis especialitzats relacionats amb l’ús d’internet per les pimes, així com els nous hàbits de consum d’una clientela cada vegada més exigent.

A més, es donarà a conèixer el portal www.galeriaempresarial.es, un web coordinat per Divalterra on publicar fotos, productes destacats, descripció de serveis, i enllaços als webs o perfils en xarxes socials de les empreses dels municipis de la província, a més de situar l’establiment sobre un mapa, podent visualitzar online la seua activitat i la seua clientela potencial de manera senzilla i gratuïta.

Finalment, per a aquelles empreses que estiguen plantejant-se donar el salt a la venda a través d’Internet, es donaran a conèixer les diverses possibilitats existents per a poder obrir un nou canal de venda amb resultats adaptats a l’exigència de la clientela i al mínim de despeses operatives, complementant-se així amb el cicle de jornades d’impuls al emprendimiento i l’economia social que duu a terme la Diputació en deu localitats de la província de la mà de SECOT i FEVES.

Les entitats locals interessades a acollir aquesta jornada informativa poden contactar amb l’àrea d’Estudis i Planificació Estratègica de Divalterra enviant un e-mail a planestrategica@divalterra.es.