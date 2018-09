Diversos actes omplin els carrers els dies previs a la festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí

Print This Post

Diversos actes seran l’avantsala de la Festa gran de la Mare de Déu de la Salut els dies 4 i 5 de setembre a Algemesí. Els Assajos pel poble ompliran els carrers amb la música del tabal i la dolçaina i amb els balls i ritus de la festa. Tot per a estar el millor preparat possible per a les processons dels dies 7 i 8 de setembre. També, es presenta en aquests dies el llibre sobre les lloances a la Mare de Déu de la Salut.

El dimarts 4 de setembre arranca el dia amb la missa en la Capella de la Troballa a les 8 del matí. A la vesprada, a partir de les 18 hores comencen els Assajos pel poble amb els Misteris i Martiris a la basílica de Sant Jaume. A les 20.30 hores serà el torn dels Volants també a la basílica i de la Dansà des del carrer Arbres fins a la plaça del Mercat. L’assaig de les vespres a la Mare de Déu per la Schola Cantorum d’Algemesí tindrà lloc a les 21 hores a la basílica i una hora més tard farà el mateix la Banda Simfònica “Santa Cecília” a la plaça del Teular. A les 19.30 hores està programada la visita a la Mare de Déu en la Basílica de Sant Jaume, que anirà seguida de la missa vespertina. I cal no oblidar la tradicional novena a la Mare de Déu, que tindrà lloc a la Capella de la Troballa a les 22 hores.

El dimecres 5 de setembre es repetirà el mateix horari, però serà el torn dels cants de l’Apostolat en acabar la missa de les 19.30 hores a la porta de l’Aire, dels bastonets i bastonetes a la plaça de la Ribera a les 20.30, de la muixeranga a la plaça d’Espanya a les 21 hores i dels campaners a la parròquia de la Mare de Déu del Pilar a partir de les 21 hores. En finalitzar la novena, tindrà lloc la XXXI Dansà a la Mare de Déu amb la ballada popular de les Danses d’Algemesí des de la capella de la Troballa fins a la Plaça Major, organitzada pel Berca Grup de Danses i l’Escola Musical de Tabalet i Dolçaina.

A més, també trobem a l’agenda la presentació de llibre Lloances a la Mare de Déu. Sentiment i identitat d’un poble de Joan Fermí Teruel Barberà. Tindrà lloc a la Capella de la Troballa el dimecres 5 de setembre a les 20.30 hores. En l’obra, l’autor volca tot el seu coneixement sobre la festa, ja que Teruel és el director de les lloances a la Verge i va ser l’encarregat del ritu dels Misteris i Martiris durant moltes dècades. La seua implicació en la protecció de les celebracions de la Festa de la Mare de Déu de la Salut ja va ser reconeguda amb l’entrega del Guardó d’Honor d’Algemesí en l’any 2008.