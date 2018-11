Diversos espais culturals s’adhereixen als beneficis de l’Abonament Cultural Valencià amb deduccions del 21%

Print This Post

El director general de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, acompanyat pel director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia, José Luis Moreno; la directora adjunta de Música i Cultura Popular, Marga Landete; i el director adjunt d’Arts Escèniques, Roberto García, han presentat juntament amb representants de diferents espais culturals valencians la implantació de l’Abonament Cultural Valencià.

Per a Abel Guarinos, “l’adhesió d’espais privats i espais gestionats per ajuntaments a l’Abonament Cultural Valencià és un pas avant en la seua consolidació i permet que més valencians i valencianes es puguen beneficiar de les deduccions del 21% en la declaració d’Hisenda. La cultura no és un luxe i és obligació de l’Administració posar-la a l’abast de la ciutadania”. “L’augment del consum cultural valencià que implica aquesta iniciativa també contribueix a recuperar i enfortir el teixit laboral i empresarial del sector cultural al nostre territori”, ha assegurat Guarinos.

Els tres espais que s’han adherit per a aplicar l’ACV en 2018 són els cinemes Lys de València, el Teatre Calixt III de Canals i la sala de concerts Loco Club de València. Cada representant d’aquests espais -Fernando Boluda pels cinemes Lys, José Emilio Sancho pel Teatre Calixt III de Canals, i Clara Tuset pel Loco Club- ha explicat com aplicaran amb els seus abonaments o targetes de fidelització l’ACV en cada cas.

En els Lys de València, l’aplicació d’aquestes reduccions es farà mitjançant la targeta de fidelització dels cinemes amb la qual els espectadors, a partir de la pel·lícula 15 que vegen anualment, ja es podran desgravar el 21% en la declaració.

Al Teatre Calixt III de Canals es farà mitjançant el seu abonament de 5 espectacles. Les persones que ja l’hagen adquirit es podran beneficiar de les reduccions de l’Abonament Cultural Valencià.

En el cas del Loco Club de València, s’hi poden beneficiar ja les persones que tinguen el seu abonament 2018, que inclou 11 concerts anuals.

A més, l’Institut Valencià de Cultura ha anunciat que en 2019 s’hi sumaran altres sales relacionades amb les arts escèniques, la música i el cinema, espais amb els quals s’estan gestionant les adhesions per a aplicar els beneficis de l’ACV.

Així doncs, es preveu que s’acullen a l’abonament: el Teatre Olympia de València, el Teatre Micalet de València, el Teatre Círculo de València, Espai Inestable de València, el Teatre Talia de València, el Teatre Auditori de Catarroja i Vila-real Xarxa Teatre, del sector de les arts escèniques; els cinemes Babel de València, del sector audiovisual; i l’Auditori de Torrent i l’Auditori de la Vall d’Uixó, del sector de la música.

L’IVC també està treballant amb altres espais relacionats amb diferents disciplines de totes les comarques valencianes perquè s’hi incorporen durant l’any 2019.

Característiques de l’Abonament Cultural Valencià

L’Abonament Cultural Valencià permet una desgravació del 21% de l’IVA en abonaments en diferents espais culturals del territori valencià. Cada espai estableix les seues condicions i facilita les dades a l’Institut Valencià de Cultura dels ciutadans que compren abonaments de teatre, cinema o música dels seus respectius espais adherits a aquesta iniciativa. Automàticament, en l’esborrany de la declaració d’Hisenda de cada ciutadà apareixerà aquesta desgravació del 21% dels abonaments adquirits fins a 150 euros.