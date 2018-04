Dívuit estudiants de Cullera visiten el Parlament europeu i s’entrevisten amb l’eurodiputada Rodríguez-Piñero

Print This Post

La visita s’emmarca dins del programa municipal “Coneix Europa”

CULLERA. 23-04-18. Dívuit estudiants dels instituts de Cullera IES Blasco IBáñez i IES Llopis Marí, que es troben de viatge a Brussel.les, han visitat hui el Parlament Europeu i s’han entrevistat amb l’eurodiputada valenciana Inmaculada Rodríguez-Piñero. Els alumnes, triats pels centres educatius cullerencs entre els que tenen els millors expedients acadèmics, han visitat les instal.lacions del Parlament i han conegut per la diputada com funcionen els centres de poder comunitaris i els assumptes candents que marquen l’actualitat europea. Els joves, que han viatjat acompanyats dels directors dels IES Blasco Ibáñez i Llopis Marí, Enric Piris i Assumpta Cebolla respectivament, s’han interessat especialment per les polítiques comunitàries davant l’esgotament dels recursos naturals.

La visita, que es realitza per segon any consecutiu, s’emmarca dins del programa “Coneix Europa” de l’Ajuntament de Cullera, que acosta les institucions comunitàries als ciutadans i explica com influeixen en la vida de les persones les decisions que es prenen a Brussel.les.

L’Ajuntament de Cullera disposa també des de fa dos anys d’una oficina europea que s’ocupa de gestionar, entre d’altres qüestions, els projectes comunitaris que es desenvolupen a la localitat. En estos moments, Cullera gestiona com a líder el projecte comunitari Sprinters, un programa transnacional de cinc països que relaciona la pràctica de l’esport i el medi ambient.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, que acompanya els estudiants juntament amb la tinent d’alcalde Silvia Rico i el regidor de Medi Ambient Hugo Font, ha declarat que “Cullera se situa com un dels ajuntaments més europeïstes i compta ja amb una llarga trajectòria en gestió de programes i iniciatives comunitàries”. En este sentit, Mayor ha anunciat que la delegació cullerenca aprofitarà l’avinentesa per ultimar la presentació de nous projectes i iniciatives davant les institucions europees “per tal que el nostre municipi puga estar preparat per als reptes del futur”.

Inmaculada Rodríguez-Piñero és eurodiputada i membre del grup parlamentari socialista del Parlament Europeu. És membre de la comissió de comerç internacional i forma part de la Comissió parlamentària mixta entre la UE i Xile. Rodríguez-Piñero va visitar Cullera fa unes setmanes per a fer una xarrada-col.loqui amb els estudiants d’ESO i Batxiller de tots els centres de Cullera.