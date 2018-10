Una doctora de l’Hospital de la Ribera, elegida millor resident de la província de València

Print This Post

Joana Guillén ha estat reconeguda per la seua trajectòria formativa i investigadora durant els quatre anys que ha durat la seua especialització

Guillén ha completat la seua formació en Medicina de Família a l’Hospital d’Alzira i al Centre de Salut d’Almussafes

La doctora del Departament de Salut de la Ribera Joana Guillén ha estat escollida ‘Millor Resident de Medicina Familiar i Comunitària de la província de València’ del curs 2017-2018, guardó atorgat per la Societat Valenciana de Medicina de Família i Comunitària (SVMFiC).

Este premi suposa reconèixer la trajectòria de la doctora durant els quatre anys que ha durat el seu procés d’especialització i que ha acabat amb una nota global d’Excel·lent.

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València el 2013, Guillén ha desenvolupat la seua formació com a especialista en el Centre de Salut d’Almussafes i a l’Hospital d’Alzira, ambdós pertanyents al Departament de Salut de la Ribera. A més, ha realitzat un rotatori extern per les unitats d’Hospitalització a Domicili i Malalties Infeccioses de l’Hospital La Fe.

Des de 2008, la SVMFiC convoca, amb caràcter anual, estos premis per reconèixer els tres millors expedients dels residents que acaben el seu període de formació dins de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària, un per cada província. L’objectiu d’estos premis és estimular i reconèixer la tasca dels postgraduats durant el seu període de formació.

Activitat docent i investigadora

Entre d’altres mèrits, el jurat ha valorat els reconeixements que Guillén ha rebut per la seua tasca d’investigació al llarg de la seua residència, com el 3r premi a la Millor Comunicació pel seu article ‘Avaluació de la fiabilitat dels telèfons d’informació sobre VIH / SIDA a Espanya’, publicat a la revista de la Societat Espanyola Interdisciplinària de la Sida (SEISIDA); o el Premi al Millor Cas Clínic al XXVIII Congrés Autonòmic de la SVMFiC pel seu estudi ‘La celiaquia no està directament lligada a l’edat’.

Així mateix, en el camp docent Guillén compta amb una àmplia trajectòria en màsters i congressos mèdics, entre els quals destaca la seua ponència ‘Urgències obstetricoginecològiques’ en el Màster en Medicina d’Urgències i Emergències impartit per SEMES (Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències).

Igualment, Joana Guillén ha col·laborat en diversos projectes nacionals d’investigació i grups de treball en camps com les malalties infeccioses, la trombosi venosa en membres inferiors, la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) o la Fibromiàlgia.

El premi de ‘Millor Resident’ serà lliurat per la SVMFiC durant el XXIX Congrés Autonòmic que se celebrarà els dies 13 i 14 de desembre al Col·legi Oficial de Metges de València.