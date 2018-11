Dones a Escena es tanca amb una gran acollida

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El festival d’arts escèniques amb perspectiva de gènere ‘Dones a escena’ de Paiporta, organitzat de manera conjunta per les regidories d’Igualtat i Cultura, s’ha celebrat aquest cap de setmana amb una gran acollida de banda del públic. Tant els espectacles programats com el taller i la ludoteca amb perspectiva coeducativa han comptat amb la participació de la ciutadania.

El monòleg ‘No solo duelen los golpes’, de Pamela Palenciano, va ocupar pràcticament tot l’aforament de l’Auditori Municipal, mentre que la representació de l’espectacle de carrer guardonat amb dos premis Max, ‘Mulïer’, de Maduixa Teatre, va omplir la Plaça 3 d’Abril i va finalitzar amb una sentida ovació del nombrós públic assistent, posat dempeus. També assistiren centenars de persones a l’actuació que tancava el festival, de The Red Velvets, diumenge de vesprada.

Ara, les activitats de la Regidoria d’Igualtat se centraran en la celebració del 25, Dia Mundial per l’Eradicació de la Violència Contra les Dones. En breu es donarà a conèixer la programació prevista, enfocada a conscienciar sobre la necessitat de continuar avançant cap a la igualtat real entre homes i dones com una de les ferramentes més importants per a acabar amb la violència masclista.