Les dones de Picassent participen d’una xarrada d’autoestima i assertivitat

La xarrada, celebrada ahir per la vesprada a la Casa Benlloch, ha sigut organitzada per la Regidoria d’Igualtat i s’emmarca dins del Programa Dona i Majors de la Diputació de València

Amb ganes de conéixer un poc més sobre elles mateixes, i d’incorporar noves ferramentes per al seu dia rere dia, dimecres per la vesprada, un grup de 25 dones del municipi varen assistir a la xarrada «Autoestima i assertivitat: No digues sí quan vols dir no», que va tindre lloc a la Casa Benlloch.

L’elecció d’esta xarrada no va ser casual, ja que segons apuntava la regidora de l’àrea d’Igualtat, Belén Bernat, «En base a l’educació rebuda, les dones tenim tendència a fer extensibles les cures cap als demés, a estar disponibles per a la resta de persones les 24 hores del dia. I hem de canviar esta actitud i aprendre a auto cuidar-se, a auto respectar-se i posar límits a les persones del nostre entorn que ens demanden la seua atenció constantment o, de vegades, que assumim nosaltres. Saber dir no, quan volem dir no, és una manera de cuidar-nos i voler-nos».

La psicòloga Carmen Felip, encarregada de la xarrada, va abordar els conceptes d’autoestima, autoconcepte, el seu procés de construcció, així com les persones i els seus missatges que tenen un paper clau en la configuració de la mateixa fent ús d’una metodologia dinàmica carregada d’exemples quotidians que va afavorir la participació.

Les dones assistents compartiren les seues experiències i formularen qüestions al voltant de les actituds que caldria prendre per a augmentar el seu benestar, el seu autoconcepte, cobrir les seues necessitats i fer front a les dificultats que sorgeixen a les relacions personals en els seus entorns més pròxims. D’esta manera, les participants pogueren fer una revisió de les seues vivències personals, reflexionaren al voltant de les persones claus de la seua vida, els missatges que han rebut d’estes i foren conscients d’este fet tan necessari.