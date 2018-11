Les dones que van protagonitzar la República a València, visibles en una exposició a Almussafes

Connect on Linked in

La mostra, organitzada per l’Associació Cultural Institut Obrer i comissariada per Cristina Escrivà, s’inaugurarà el pròxim dimarts 6 de novembre

L’activitat s’emmarca dins dels actes programats per l’Ajuntament de la població per a commemorar la seua II Setmana de la Memòria Democràtica

Del 6 al 14 de novembre, la sala d’exposicions del Centre Cultural d’Almussafes acollirà l’exposició ’40 dones protagonistes de la València republicana’, en la qual es reivindica el paper de les dones durant aquest període històric. La inauguració, que es durà a terme a partir de les 19.30 hores, servirà també per a obrir l’agenda d’actes programats per la Regidoria de la Memòria Democràtica del municipi dins de la seua II Setmana de la Memòria Democràtica. La mostra està organitzada per l’Associació Cultural Institut Obrer i comissariada per Cristina Escrivà, qui ha arreplegat en 20 grans panells la història de dones tan rellevants com Carmen Conde, Aurora Arnaiz, Lucía Sánchez, Josefina Landete o Justa Freire, entre unes altres.

Matilde Salvador, María Zambrano, Alejandra Soler, Dolores Ibárruri i Federica Montseny són algunes de les dones més rellevants de la història d’Espanya. La seua lluita en favor de la democràcia i el progrés de la societat durant el segle XX les han convertit en referents que ara, dècades després i a través de diferents projectes culturals, moltes persones volen posar en valor per a reconèixer la seua important contribució al desenvolupament del nostre país.

Almussafes no vol romandre al marge d’aquest moviment que busca reivindicar l’important paper que han exercit les dones al llarg de la història i per aquest motiu l’Ajuntament de la localitat ha decidit programar una exposició amb aquesta temàtica titulada ’40 dones protagonistes de la València republicana’ i que s’ha inclòs dins dels actes per a commemorar la II Setmana de la Memòria Democràtica de la població.

“Després de tant temps silenciades és el moment de reconèixer tot el que les dones van fer durant els anys trenta per a preservar la democràcia en el nostre país. Els llibres d’història solen concedir tot el protagonisme als homes i per açò cal reivindicar d’una manera més ferma el paper que van desenvolupar les dones”, explica la regidora de la Memòria Democràtica, Teresa Iborra.

Amb aquesta iniciativa, organitzada per l’Associació Cultural Institut Obrer i amb Cristina Escrivà Moscardó com a comissària, s’inaugurarà la II Setmana de la Memòria Democràtica d’Almussafes el pròxim dimarts 6 de novembre en la sala d’exposicions del Centre Cultural. A les 19.30 hores es durà a terme en la sala de conferències d’aquesta infraestructura la presentació i a continuació, a les 20 hores, s’obrirà oficialment aquesta mostra que romandrà oberta al públic fins al pròxim diumenge 14 de novembre.

A través de 20 grans panells, 10 fotografies de València, un panell introductori i fins a 60 documents originals col·locats en vitrines, Cristina Escrivà arreplega en la mostra el resultat del treball d’investigació publicat en el llibre ’40 dones protagonistes de la València republicana’, en el qual se centra en l’esforç de dones tan rellevants com Regina Lago (pedagoga), Palmira Pérez (minera), Francisca Bartolozzi (dibuixant), Matilde Salvador (compositora), Alejandra Soler (professora) i Federica Montseny (política).

“Sens dubte, aquesta exposició ens ajudarà a conèixer de prop els anys de la II República Espanyola, la Guerra Civil i la posterior dictadura a través de la mirada femenina d’aquestes heroïnes que van dedicar les seues vides a lluitar per la democràcia. És el nostre homenatge a tota una generació de dones que considere que hem de conèixer millor per a aprendre del seu esforç, dedicació i valentia”, assenyala Iborra.