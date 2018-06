El Dr. José Piquer, guardonat per la Unió Professional de València

Print This Post

III Premis a l’Excel·lència

El cap de Neurocirurgia de l’Hospital d’Alzira ha rebut el premi en “Innovació i Recerca” per la seua tasca a la Fundació NED

La directora gerent i el director d’Infermeria del Departament de Salut de la Ribera, Isabel González i Salvador Llopis, respectivament, han acompanyat el Dr. Piquer en la cerimònia de lliurament del premi

Alzira (07.06.18). El cap del Servei de Neurocirurgia de l’Hospital Universitari de la Ribera, Dr. José Piquer, ha estat guardonat per la Unió Professional de València en la tercera edició dels seus Premis a l’Excel·lència.

El doctor Piquer ha rebut el premi en la modalitat “Innovació i Recerca” per la creació de la Fundació Neurocirurgia, Educació i Desenvolupament (NED), organització que tots els anys contribueix a salvar la vida a multitud de xiquets que pateixen hidrocefàlia infantil al Àfrica de l’Est.

El Dr Piquer ha rebut aquest guardó en el transcurs d’una cerimònia que es va celebrar ahir a la nit a l’Edifici del Rellotge de l’Autoritat Portuària de València i a la qual van assistir la directora gerent i el director d’Infermeria del Departament de Salut de la Ribera, Isabel González i Salvador Llopis, respectivament.

Durant la seua intervenció, el Dr. Piquer va destacar que “la hidrocefàlia, patologia que pràcticament és anecdòtica en el nostre àmbit, té una elevada incidència en els països de l’Àfrica de l’Est, on es produeixen 200.000 nous casos a l’any”.

En aquest sentit, segons el Dr. Piquer, “la filosofia que ha mogut a la Fundació NED durant els seus 14 anys d’existència, no ha estat la d’operar nombrosos casos d’hidrocefàlia, sinó la més pràctica i efectiva de formar metges i infermeres , proporcionar mitjans docents, ensenyar l’ús de l’instrumental i oferir eines com la consulta on-line, per tal de salvar a un major nombre de xiquets”.

Segons el president de la Unió Professional de València, Rafael Bonmatí, el Dr. Piquer, del qual ha destacat la seua “excel·lència professional”, ha rebut aquest guardó “per la seva humanitat, generositat i compromís personal”.