Durant esta legislatura, Alzira baixa l’atur un 5% des de 2015

Segons les últimes dades publicades, la nostra ciutat és el municipi de més de 40.000 habitants amb menys atur de la província de València.

L’any 2015 Alzira registrava un índex del 20,87 % d’atur amb 4.200 persones desocupades, i a hores d’ara, concretament en data de desembre de 2018, Alzira compta amb un 15,17 % i 3.183 persones aturades.

La realitat és que la desocupació ha anat baixant contínuament durant els últims anys a la ciutat d’Alzira i a hores d’ara podem dir que tenim un 30 % menys d’atur que el 2015.

El regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, ha declarat al respecte: “Està clar que el treball realitzat des del govern està donant els seus fruits. En èpoques anteriors les empreses decidien instal·lar-se en altres municipis de la nostra comarca, però hui estes empreses, gràcies al treball desenvolupat en esta legislatura, elegixen instal·lar-se a la nostra ciutat. Està clar que les coses van canviant, van millorant considerablement, i tot gràcies a l’esforç i bon treball. Amb açò estem aconseguint que es generen llocs d’ocupació i riquesa per als nostres veïns. Cal reconéixer que estes dades han sigut possibles gràcies als canvis introduïts en l’àrea d’Urbanisme. Queda encara molt de treball per fer, però unint esforços ho aconseguirem, perquè som una ciutat atractiva per als inversors i disposem d’un equip tècnic, en el Departament de Gestió Urbanística, que està a l’altura”.