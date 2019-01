Economia convoca més de 4 milions d’euros d’ajudes en comerç, consum i artesania per a l’exercici 2019

Print This Post

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la Direcció General de Comerç i Consum, ha efectuat la convocatòria anticipada per a l’exercici 2019 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania. L’import destinat per a aquestes és de 4.078.000 euros.

Les persones físiques i jurídiques que poden ser beneficiàries podran tramitar les seues sol·licituds del dia 21 de gener fins al dia 4 de febrer de 2019, tots dos inclusivament.

Les ajudes estan destinades a pimes, entitats intermèdies i locals de comerç i artesania, entitats locals de consum i associacions i federacions de persones consumidores i usuàries que compleixen les condicions establides en les bases reguladores.

La subvenció té com a objectiu donar suport a les accions de participació en fires, confecció de catàlegs de producte, la protecció de la marca o disseny, i l’especialització mitjançant cursos.

A més, són també susceptibles de rebre suport les despeses en estudis de viabilitat, factibilitat comercial i estalvi energètic així com les despeses de notaria, gestoria i registres necessaris per a la constitució de l’empresa o l’inici de l’activitat en l’establiment comercial.

Cal afegir que s’inclouen les inversions en equipament per a l’establiment comercial, incloent-hi les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d’una pàgina web vinculada a l’establiment, si la seua finalitat és implantar la venda en línia segura o la integració d’aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic.

També es consideren susceptibles de l’ajuda les inversions per a l’adaptació de vehicles de transport com a botiga i la instal·lació d’equip de fred per al transport i venda de productes d’alimentació, entre d’altres.

Es poden consultar totes les accions susceptibles de l’ajuda així com les condicions específiques requerides en la resolució del DOGV núm. 8453.