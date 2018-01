Edicions Bromera rep enguany el Guardó d’Or per part de l’Associació Cultural Falla Plaça Malva d’Alzira

Print This Post

L’acte tindrà lloc el pròxim 8 de febrer en la Casa de la Cultura d’Alzira

L’Associació Cultural Falla Plaça Malva d’Alzira atorgarà el Guardó d’Or 2018 a Edicions Bromera i al seu creador Josep Gregori. L’entrega tindrà lloc el pròxim 8 de febrer a la Casa de la Cultura d’Alzira.

En una entrevista amb l’editor, hem pogut conéixer com va ser la creació de l’editorial i com ha sigut la seua evolució.

A més, ha volgut destacar la important tasca que desenvolupa la Fundació Bromera per al foment de la lectura.

Els reptes als quals s’enfronta l’editorial, els plans de futur, el nombre de títols publicats i altres detalls, els podran descobrir la pròxima setmana en l’entrevista completa a Josep Gregori que s’emetrà al nostre programa Punt Cultural.