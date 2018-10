Educació dinamitza la lectura en l’àmbit educatiu amb el simposi ‘Educació i lectura’

Print This Post

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport organitza el simposi ‘Educació i lectura’, que se celebra el 16 i el 17 de novembre a l’Aula Magistral del Palau de les Arts de València.

El simposi està dirigit al professorat de totes les etapes educatives. Les inscripcions estan obertes fins al 4 de novembre i es poden fer en l’enllaç següent: consultar ací.

El simposi té la col·laboració de la Fundació pel Llibre i la Lectura, FULL; la Universitat de València, mitjançant l’Estructura d’Investigació Interdisciplinar, ERI de Lectura i del grup d’investigació d’Educació Literària, Cultura i Societat, ELCiS.

El director general de Política Educativa, Jaume Fullana, ha destacat que “la presentació de dos grups d’investigació de la Universitat permet acostar als centres educatius noves metodologies que poden ser eina de dinamització dels hàbits de lectura a les nostres escoles”.

“El simposi permet, a més, conéixer enfocaments metodològics per a l’ensenyament plurilingüe de llengua i literatura de manera coordinada per a compartir interessos i propostes al voltant del foment de la lectura en els centres educatius”, ha afegit.

A més, les diferents sessions del simposi permeten facilitar estratègies, tècniques i recursos per a l’ensenyança de llengua i literatura i integrar-hi les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs per al desenvolupament de la competència comunicativa de l’alumnat.

Programa

Formen el programa, principalment, exposicions de grups d’investigació universitaris, encapçalats per la presentació de resultats del projecte d’investigació de Josep Maria Baldaquí (Universitat d’Alacant-IIFV) i de Gemma Lluch (Universitat de València. ERI-Lectura), amb el títol ‘Els espais virtuals per a la promoció del llibre i la lectura. Formulació d’indicadors per avaluar-ne la qualitat i l’efectivitat’.

A més, Educació presentarà les conclusions dels estudis de la Fundació pel Llibre i la Lectura, FULL, les línies d’actuació i els programes del Pla valencià de foment del llibre i la lectura. Cal recordar que aquest és un pla integral, obert i participatiu, dissenyat amb la col·laboració d’agents implicats en el sector del llibre i la lectura i té com a objectiu augmentar l’índex de lectors entre els valencians i les valencianes.

Finalment, cal destacar que es presentaran els programes televisius i radiofònics d’À Punt ‘Una habitació pròpia’ i ‘Plaerdemavida’ com a recursos didàctics per a treballar en l’aula.