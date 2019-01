El 18 de gener es presenta a Godella ‘Biografies parcials. Impuls’, de Xavier Serra

Connect on Linked in

El proper divendres 18 de gener, a les 19:00 h al centre d’art Vila Eugènia de Godella, es presenta el llibre Biografies parcials. Impuls, de Xavier Serra.

En esta obra, la reconeguda cantant d’òpera Enedina Lloris és una de les protagonistes. Després de triomfar com a soprano, Lloris es va retirar dels escenaris per dedicar-se a la docència, tasca que ha compaginat amb la de membre de jurat de diversos concursos internacionals de cant. A més, ha estat membre del Consell Valencià de Cultura i de la Junta Rectora del Patronat per a Activitats Musicals de la Universitat de València, i està integrada en el cos docent de l’ESMUC des de la seva fundació.

El llibre Biografies parcials. Impuls, ofereix una visió amena, irònica i perspicaç de la història recent del nostre territori. En este volum es recullen els retrats d’alguns personatges nascuts entre 1951 i 1960, i es dóna un repàs al context històric i social que han viscut, com el final del franquisme i la transició.