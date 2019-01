El 6 de febrer, jornada de promoció d’una educació afectiu-sexual en l’àmbit familiar

Connect on Linked in

El proper dimecres 6 de febrer tindrà lloc a les 17:00 h en el col·legi El Barranquet de Godella una jornada de promoció d’una educació afectiu-sexual en l’àmbit familiar, organitzada per l’AMPA del centre i dirigida a mares, pares i docents, tant d’este col·legi com d’altres.

Esta xarrada, impartida per Cristina Guillén Ripollés, té com a objectiu propiciar que l’alumnat siga capaç de desenvolupar una vivència de la sexualitat saludable i gratificant. Així, es pretén iniciar una ètica per a les relacions interpersonals que permeta als xics i xiques adquirir habilitats per a la construcció d’unes relacions satisfactòries, responsables i no discriminatòries per raons de gènere o orientació sexual. Es tracta, en definitiva, de promoure una resolució satisfactòria de les nostres necessitats d’intimitat i vinculació.

Esta escola de famílies compta amb la col·laboració de la FAMPA de València i dels ajuntaments de Godella i Rocafort. Hi haurà un servei de monitors per a aquelles mares i pares que vagen amb els seus xiquets i xiquetes.