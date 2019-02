El Bus de la Llengua de la campanya ‘Sempre teua. La teua llengua’ arriba a la Ribera

Connect on Linked in

En total, es preveu la visita de més de 2.000 escolars, a més del públic general

Durant l’any 2018, el Bus de la Llengua ha recorregut un total de 10.007 quilòmetres i ha visitat 90 localitats

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport porta la campanya ‘Sempre teua. La teua llengua’ a les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa durant els mesos de febrer i març amb l’arribada del Bus de la Llengua.

El bus ha estat ja a les localitats de Cullera, Sueca i Carcaixent, i continuarà el seu recorregut per Alzira, Algemesí, l’Alcúdia, Carlet i Alginet. En total, es preveu la visita de més de 2.000 escolars, a més del públic general.

Cal recordar que aquesta campanya institucional té per objectiu la promoció social del valencià, i que està fonamentada en els principis que inspiren la política lingüística de la Generalitat, que aposta per la diversitat lingüística i la cohesió social com a valors bàsics per a l’assoliment de l’equitat lingüística.

L’autobús, un dels elements de promoció de la campanya, disposa de la presència de dos monitors encarregats d’organitzar els tallers dissenyats per a dinamitzar les visites, tant per a centres educatius com per al públic general.

La finalitat dels tallers és motivar i divertir els participants, per això cada proposta té en compte tant el component didàctic com el lúdic. Amb el bus es promou la diversitat lingüística mitjançant jocs i concursos que busquen la complicitat del públic.

L’autobús també disposa de marxandatge de la campanya ‘Sempre teua. La teua llengua’, com samarretes, bosses de mà, xapes i llapis, per als visitants i centres educatius que participen en els tallers.

D’altra banda, el bus disposa de dos tallers nous en què els visitants poden passar-s’ho bé jugant en la nostra llengua. En primer lloc, se suma el taller ‘Recorda la imatge’, per a alumnat de 1r i 2n de Primària.

En aquest taller, cada equip ha de formar parelles amb dues peces de goma EVA: una peça tindrà la imatge i l’altra peça tindrà la paraula escrita que fa referència a la imatge. Per torns, un jugador de l’equip girarà dues peces de goma EVA: si són la parella, les agafarà; si no són la parella, les tornarà a girar cap per avall i haurà de memoritzar-les. La resta de l’equip el pot ajudar a memoritzar i a formar les parelles. Si el jugador perd el torn, el cedirà a un altre equip.

El segon taller, ‘Paraules’, està pensat per a alumnat de Batxillerat o públic adult. És un joc per equips en el qual es formen paraules amb lletres imantades sobre una pissarra imantada amb quadrícula. Els jugadors de l’equip han de formar una paraula a la pissarra per a intentar aconseguir el màxim nombre de punts possible.

Durant l’any 2018, el Bus de la Llengua ha recorregut un total de 10.007 quilòmetres i ha visitat 90 localitats. A més, ha estat obert 1.043 hores, fet que ha permés la visita de 16.826 escolars de 209 centres valencians i 2.137 persones en les hores específicament reservades per a públic en general.