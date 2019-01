El campionat infantil de Karate a Alzira

Print This Post

El pròxim dissabte 19 de gener la instal·lació pública Palau d´Esports acollirà primera vegada el Campionat Infantil Shinkyokushinkai de la Comunitat Valenciana.

L’horari serà des de les 16.00 hores fins a les 20.00 hores i l’entrada al recinte és lliure i gratuïta.

Les categories per edats que participaran en l’esdeveniment seran aleví (10 i 11 anys), infantil (12 i 13 anys) i cadet (14 i 15).

L’esdeveniment acollit per la ciutat d’Alzira és un classificatori per al Campionat d’Espanya amb huit places per a cadascuna de les categories de kata i kumite.

El karate, que formarà part del programa olímpic en les olimpíades de Tòquio 2020, és una de les arts marcials més practicades del món amb 10 milions d’afiliats en 191 federacions.

La pràctica del karate, com de qualsevol art marcial, comporta en els xiquets una infinitat de beneficis, que inclouen tant la salut física com la psicològica al costat de l’assimilació d’una actitud conscient, reflexiva i respectuosa. Valors molt importants per al desenvolupament i la formació dels xiquets en edat escolar.