El cartell d’Enrique Benlloch és el seleccionat per anunciar les falles de Turís

Les falles se celebren del 28 al 31 de març

El jove Enrique Benlloch Ferrer, que cursa primer de batxillerat al col·legi Dominicos de València, ha sigut el guanyador del XXIV concurs de cartells anunciadors que convoca la Junta Local Fallera de Turís.

Amb una obra inspirada en les flames de l’escut de Junta Local i en la façana del temple parroquial de la Nativitat de la Nostra Senyora, Benlloch explica que “s’uneixen les meues dues aficions, el disseny gràfic i la meua passió per les falles”.

Encara que ja ha realitzat altres treballs, “no m’esperava poder guanyar este concurs, ja que sóc principiant. És un honor i un privilegi representar estes falles (que sempre he visitat) amb el meu cartell”. No obstant això, Enrique té una vinculació directa amb Turís a través de la seua família paterna i de nombrosos amics. “Em sent identificat quan em criden “Colau”, assegura este jove artista.

Com a nota històrica i coincidència anecdòtica apunta que son pare, Enrique Benlloch Lizondo, “va col·laborar amb la gestora encarregada en l’elaboració, gestió i creació de la Junta Local Fallera de Turís, fa ja 25 anys, ja que en aquell temps ocupava el càrrec de Vicepresident de Junta Central Fallera i responsable de les juntes locals falleres. Així que tinc la il·lusió de què ell va col·laborar en el seu dia, i jo ara”.

Actualment Enrique és faller de la comissió més que centenària de Peu de la Creu – En Joan de Villarrasa de València i ha ocupat diversos càrrecs, com el de president infantil amb el seu germà bessó Nacho en 2012. I fa una promesa: “espere tindre novament l’oportunitat de tornar a participar en este concurs que sempre recordaré amb molt afecte”.

El cartel de Enrique Benlloch es el seleccionado para anunciar las fallas de Turís

Las fallas se celebran del 28 al 31 de marzo

12-02-2019

