El CEIP La Fila d ‘Alfafar commemora el Dia de la Pau amb la pintura d’un mural

“Junts millorem el món!” és el lema d’un mural en el qual ha participat l’alumnat de tots els cursos del centre.

En el Dia Escolar de la No Violència i la Pau que se celebra el 30 de gener, els centres educatius es comprometen com a defensors de la pau i entesa entre persones de diferent procedència i maneres de pensar.

El CEIP La Fila d’Alfafar va commemorar el passat 30 de gener el Dia Escolar de la No Violència i la Pau amb la realització d’una pintura mural en la qual van participar les i els alumnes del centre en col·laboració amb l’àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Alfafar.

Així, sota el lema “Junts millorem el món!”, el mural d’un mapamundi replet de mans diferents, grans, xicotetes i de tots els llocs del món representa que tots junts som capaços de canviar la societat en la qual vivim per a construir un món més just i en pau.

El Dia Escolar de la No Violència i la Pau, en el qual es recorda la mort de Mahatma Gandhi, líder pacifista de l’Índia assassinat el 30 de gener de 1948, es treballa en tots els nivells educatius, des d’Infantil fins a Batxillerat, i té com a objectiu transformar els centres en instruments per a la concòrdia i l’entesa entre persones de diferent procedència i maneres de pensar per a formar així un alumnat amb coneixements, actituds i competències que reforcen el seu desenvolupament com a ciutadans globals crítics i compromesos amb els seus drets i els d’altres persones.